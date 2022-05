Este incapaz es capaz de cometer cualquier felonía con tal de seguir en Moncloa. Desde que fue concebido en el barrio de Tetuán, no ha parado de reptar, trepar y mentir, ni de tender trampas que inflen su enfermizo ego. A Sánchez todo le vale. Las alteraciones psíquicas que definen a los de su carácter merecen las atenciones de un psiquiátrico. Y urgentemente, pues, no rige. Prueba de ello es el Gobierno de derrochadores que improvisó para no arreglar nada y complicarlo todo. El social-comunismo llegó para hacer lo único que sabe hacer, recaudar mil tributos y, con nuestros dineros, comprar a los golpistas que lo sostienen. Demoler las instituciones una tras otra, debilitar el estado, prescindir del Rey, empobrecer a la ciudadanía y desacreditar a las fuerzas del orden, también figuran en sus caóticos planes.

La última injusticia del déspota ha sido destituir a Paz Esteban (por notificar el robo de información sensible), simplemente porque sus socios espiados, exigen la cabeza de la directora del CNI… si quiere contar con los votos de los separatistas para eternizarse en el poder. El muy hipócrita, tragó sapos -lazos amarillos- y salió por peteneras, jurando que la alta funcionaria: «Ha sido destituida por cumplir con su deber». Este imbécil se cree que somos gilipollas y que él es, el rey del mambo, siendo un farsante de Guinness World Records. Federico Trillo, ex ministro de Defensa con Aznar, analiza el cese de tan noble dama: «El daño que se ha hecho al Centro Nacional de Inteligencia es descomunal. Pedro Sánchez ha humillado a Paz Esteban, dejando al CNI inoperativo».

El académico de la lengua Arturo Pérez Reverte no duda en sumarse a la indignación general -sobre el relevo en el CNI- caricaturizando a Sánchez como «el pistolero que mata con frialdad», advirtiendo: «Cuando ya no le queden víctimas o instituciones que interponer, ocurrirá lo más grave». Pero lo más grave ha ocurrido y es que este inculto siga gobernando con el apoyo de gentuza que odia España. Afortunadamente, las encuestas aseguran que una inmensa y creciente mayoría no le traga y le abuchea en cuanto pisa la calle. El sociópata se tambalea. La gente está harta de pagar sus abusos, de estar en manos de un zumbado que le impide prosperar. Sánchez no garantiza un buen futuro, sino todo lo contrario, porque es un gafe con intenciones diabólicas.

Según Alberto Núñez Feijóo, nuevo líder del PP: «Sánchez es hoy un presidente totalmente desorientado, superado por los acontecimientos, pillado en sus propias contradicciones y chantajeado, una vez más, por sus socios independentistas. En definitiva, es una caricatura de presidente del Gobierno, que los españoles no meremos, siendo la cabeza del peor Gobierno de la democracia». Ya ves, intrépido maniquí, no todo vale… Con el fétido asunto Pegasus has perdido una fantástica ocasión para convocar elecciones y desaparecer, de una vez por todas, de nuestro mapa político. Va un último pronóstico: en la cumbre de la OTAN, en Madrid, volverás a hacer el ridículo, porque no sabes hacer otra cosa.