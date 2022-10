OKDIARIO ha venido subrayando que la estrategia de Pedro Sánchez era apoyarse en Podemos hasta que la situación, en la recta final de la legislatura, llegara a un punto de no retorno entre ambas formaciones y la coalición saltara por los aires. A medida que la legislatura se va agotando, Sánchez parece decidido a tensar al máximo las relaciones con Podemos que, por su parte, también necesita distanciarse del PSOE. Ambos prefieren ir a las urnas con un relato propio, de ahí que de ahora en adelante las fricciones serán más evidentes que nunca. ¿Hasta cuándo durará la coalición? Parece evidente que entramos en tiempo de descuento y que la quiebra puede producirse en breve. Hay datos que corroboran esa tesis: el frenazo a la Ley Trans que ha impuesto Pedro Sánchez y el hecho de que, como hoy informa OKDIARIO, el presidente del Gobierno tampoco esté dispuesto a derogar la denominada por la izquierda ley mordaza de Rajoy. La Ley de Seguridad Ciudadana no verá la luz en los términos que pretendía la formación morada, obsesionada con menoscabar la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otros proyectos pendientes, como la Ley de Vivienda, tres cuartas partes de lo mismo.

Está claro que Sánchez empieza a mover ficha y a forzar el fin de una relación de conveniencia que ha tenido efectos nefastos para España y los españoles. A buenas horas, mangas verdes. Tal vez piense que los españoles no tienen memoria y pretenda ahora poner en marcha un plan para recuperar el espacio de centro. Porque el daño al interés nacional no se resarce desligándose de los que han sido sus compañeros de viaje. Por mucho que pretenda ahora marcar distancias, Sánchez no podrá borrar las huellas de su delito político. Y no podrá porque los españoles tienen claro que estamos ante un truhán sin más principios que la permanencia a toda costa en el poder.