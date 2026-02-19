A Sánchez no le importa el PSOE, por eso nada le afecta

Cuando vemos las noticias de cada día tenemos la sensación de que Pedro Sánchez puede con todo, con una especie de superpoder que le permite aguantar lo que sea que le venga encima, porque es indestructible. Solamente en el día de ayer supimos a la vez que Sánchez respalda a Marlaska, convirtiéndose en su cómplice, después de conocerse que durante meses ha podido encubrir a un violador como su mano derecha en la Policía. Al mismo tiempo, OKDIARIO publicó que en los burdeles de su suegro, quien les compró el piso a Begoña y a él, se eliminaron los aseos para ampliar el negocio de la prostitución.

Algún medio publicó también ayer, como novedad, la información que ya había desvelado OKDIARIO hace dos meses, cuando Koldo nos contó en una entrevista exclusiva que «en las primarias del PSOE de 2017 votaron hasta los muertos». Y también ayer, desde Nueva Delhi (India), Pedro Sánchez salió en defensa de su amigo Borja Cabezón ante las acusaciones de que utilizó multitud de empresas pantalla y testaferros para hacer ingeniería fiscal, eludiendo impuestos, lo que es infinitamente menos que lo que, en 2018, provocó la dimisión forzada de Màxim Huerta.

Cualquiera de las noticias que tenemos en España cada día provocaría la inmediata caída de todos los gobiernos democráticos de nuestro entorno. Solamente el caso del suegro chulo de putas es impensable en ningún otro país, mientras que aquí ni siquiera provoca rubor en el presidente del Gobierno, que él haya sido «partícipe a título lucrativo» del vergonzoso negocio de los puticlubs. Su esposa, imputada por corrupción. Su hermano dimitido e imputado por corrupción en el puesto en el que fue enchufado y por el que cobraba una pasta sin aparecer. Su fiscal general, por el que ponía la mano en el fuego, ha sido condenado. Toda la pandilla basurilla que hizo con él las primarias y a los que luego recompensó haciéndolos ministros, secretarios de organización y consejeros de empresas públicas, están encarcelados. Y nada puede derribar a Pedro Sánchez.

Con tal cantidad de basura encima, apenas llama la atención que el PSOE continúe sacando de las cárceles vascas a los más sanguinarios asesinos etarras mediante torticeras interpretaciones de unas leyes que hicieron a medida. El asesino de Gregorio Ordóñez, Juan Ramón Carasatorre, alias Zapata, ha sido puesto en libertad usando la misma ficción de arrepentimiento que utilizaron para excarcelar al condenado a 377 años de prisión por un total de 20 delitos de terrorismo, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki. Pedro Sánchez vacía las cárceles de etarras como parte de un vergonzoso pacto con Bildu, después de que Otegui dijera en 2021 que «tenemos 200 presos en la cárcel; si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, votaremos». Esos 200 ya tienden a cero y aquí no pasa nada.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó unos resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida que demuestran que, en 2025, 1 de cada 4 españoles (25,7%) está en riesgo de pobreza y exclusión social, indicador que, entre los menores de 16 años, asciende hasta 1 de cada 3 (33,9%). El PIB aumenta de manera ficticia mientras los ciudadanos comprueban sus dificultades para llegar a fin de mes y las estadísticas oficiales demuestran que el socialismo solo trae corrupción y pobreza. Los trenes descarrilan, las carreteras se deshacen, los apagones nos dejan sin luz… pero Sánchez aguanta en la Moncloa.

Como dije al principio, podríamos creer que Pedro Sánchez es indestructible y lo aguanta todo. Pero es una falsa sensación porque le aplicamos unos criterios de dignidad de los que carece absolutamente. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que tiene que dimitir ante uno solo de los casos que hemos descrito, porque, de lo contrario, las consecuencias electorales para su partido político serían catastróficas.

Sánchez tonto no es, así que él también sabe que ya ha destrozado a su partido, que, elección tras elección, el PSOE irá desapareciendo de ayuntamientos y comunidades autónomas. Lo que nunca podríamos llegar a imaginar es un comportamiento tan esquizofrénico como el que se necesita para, sabiendo que detrás de él solo va a quedar tierra quemada, seguir aguantando unos meses más. Pedro Sánchez es perfectamente consciente de que va a arrasar con el PSOE y le da exactamente lo mismo. Por eso ningún escándalo va a hacerle dimitir.