El príncipe Andrés, ojito derecho de la reina Isabel II, ha sido despojado de sus honores reales. El duque de York mantendrá de momento su título nobiliario, pero no podrá utilizar el tratamiento de «su alteza real» y yo compadezco a su señora madre, aunque no me sorprende.

Soy republicana porque pienso que ningún hombre ni mujer estamos a la altura de la ejemplaridad que requiere la monarquía, igual que tampoco, salvo rarísimas excepciones, para ser sacerdote o un comunista.

Irene montero, sin ir más lejos, ha pasado en cinco años de cajera a millonaria gracias a sus duras jornadas luchando por el proletariado en la política nacional.

Fuera de lo emocional, no se puede tomar uno en serio a los comunistas ni a los curas ni a los reyes, por mucho que les arrebaten sus títulos, como si nunca hubieran existido, en cuanto sale a la luz una nueva pifia. A partir de ahora todo va a ser muy desagradable para la familia real británica y pienso que, para todas las monarquías, los tiempos han cambiado y el pueblo esforzado, no les va a pasar ni una.