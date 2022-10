Con rotaciones o sin ellas

En primera división no hay enemigo pequeño, ni fácil. La Real Sociedad no es ninguna de las dos cosas, aunque sorprende que su comienzo, en casa, sea peor que en sus desplazamientos. Solo ha ganado dos de los cuatro encuentros disputados en el Reale Arena, donde se dejó dos puntos frente al Atlético y los tres contra el Barcelona, que le metió cuatro de la media docena de goles que ha encajado Remiro delante de su parroquia. Aun así tuvo que ganar por la mínima tanto al Espanyol (2-1) como al Villarreal (1-0). Pero no vamos a descubrir su potencial, sus individualidades y el trabajo de un técnico de la casa, Imanol Alguacil, que a sus conocimientos suma el de la idiosincrasia inherente al club.

Se está acostumbrando a jugar también en Europa, siempre complicado para los equipos más modestos, y sin ser amigo de las rotaciones, puede que el esfuerzo realizado en Vigo el pasado sábado obligue a alguna de ellas. Sus bajas son de cierta envergadura y no menos duración (Cho, Sola, Ahien, Oyarzábal y su flamante fichaje, Sadiq) pero le están funcionando incorporaciones como las del ex mallorquinista Kubo y Brais Mendes, con billete para el Mundial de Quatar. El trío lo completa Silva, un peligro permanente que a sus 36 años se mantiene en plenitud.

Javier Aguirre se lleva a 25 jugadores, Muriqi incluido, pensando en la cita sabatina de Valencia. De momento anuncia que en la bella Easo no saldrán Baba, ni Jaume Costa, pero si en Mestalla. No cabe aventurar un cambio de dibujo, pero si de hombres. Battaglia en el once inicial, tal vez Gio con Maffeo cambiado de banda o al revés, y quien sabe si Amath para apoyar a Angel o Abdón por alli arriba. Ya veremos.

El árbitro viaja desde Madrid. Ortiz Arias, de 36 abriles, vive su segunda campaña en la categoría. Muy valorado por el Comité y los medios capitalinos. No suele ser muy de «penaltitos», ni excesivamente tarjetero. Al Mallorca no le fue bien con él por lo que se refiere a resultados: Mallorca-Osasuna (2-3), Villarreal-Mallorca (3-0) y Celta-Mallorca (4-3), actuaciones que no gustaron mucho y en las que si hubo amonestaciones y alguna pena máxima, a favor y también en contra.