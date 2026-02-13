La reforma laboral de Milei: un paso valiente hacia la prosperidad

La reciente reforma laboral aprobada por el Senado argentino marca un punto de inflexión en la historia económica de nuestro país. No se trata simplemente de una modificación normativa, sino de un cambio de paradigma: pasar de un modelo basado en la sospecha permanente hacia el empresario y la rigidez regulatoria a otro sustentado en la libertad contractual, la responsabilidad individual y la cooperación voluntaria.

Durante décadas, Argentina estructuró su mercado laboral sobre una premisa equivocada: que la prosperidad podía decretarse desde el Boletín Oficial. El resultado ha sido conocido por todos: informalidad persistente, desaliento a la inversión y una alarmante pérdida de oportunidades para millones de trabajadores.

Frente a ese modelo, la tradición de la escuela austriaca de economía ofrece una perspectiva distinta. Como ha explicado Jesús Huerta de Soto, «la función empresarial consiste en descubrir y aprovechar oportunidades de ganancia allí donde existen descoordinaciones». Cuando el Estado sobrerregula el mercado laboral, impide precisamente ese proceso de descubrimiento y coordinación espontánea.

Ludwig von Mises advertía que «la intervención estatal crea distorsiones que generan consecuencias no deseadas, lo que a su vez se utiliza como excusa para nuevas intervenciones». Argentina ha sido un ejemplo paradigmático de esa espiral regulatoria. Cada nueva rigidez pretendió proteger, pero terminó excluyendo a quienes buscaban ingresar al mercado formal.

Por su parte, Friedrich Hayek sostuvo que «el orden más eficiente no es el diseñado, sino el que emerge de la acción humana cuando se respeta la libertad». Un mercado laboral libre no es un espacio de abuso, sino un ámbito de acuerdos voluntarios entre partes que buscan beneficiarse mutuamente. Allí donde existe libertad de pactar, existe también la posibilidad de innovar, adaptarse y generar riqueza.

La reforma laboral

La reforma laboral aprobada apunta precisamente a eso: devolver protagonismo a empresarios y trabajadores para que, en un marco de seguridad jurídica, puedan acordar condiciones que reflejen la realidad productiva. Reducir cargas excesivas, simplificar procedimientos y flexibilizar estructuras no significa debilitar derechos, sino fortalecer oportunidades.

Murray Rothbard afirmaba que «el libre mercado es una red de intercambios voluntarios en la que ambas partes ganan o no hay intercambio». Esta lógica elemental ha sido olvidada demasiadas veces en nuestro debate público. Cuando el Estado impone condiciones uniformes para realidades heterogéneas, termina impidiendo acuerdos que podrían generar empleo y crecimiento.

Incluso Israel Kirzner subrayó que el empresario es un descubridor de oportunidades que coordina recursos dispersos. Para que esa coordinación sea posible, el marco normativo debe ser previsible y no asfixiante.

La Argentina que viene necesita confianza. Confianza en la iniciativa privada, en la capacidad creativa de quienes producen y en la dignidad de quienes trabajan. Un mercado laboral basado en pactos libres y responsabilidad compartida no solo dinamiza la economía: fortalece la cultura del esfuerzo y la cooperación.

Con Milei al frente, Argentina se encamina hacia un futuro de abundancia. Su coraje inspira a naciones como España, recordándonos que la verdadera prosperidad nace de la libertad, no de la regulación.

Alejandro Nimo, consejero y cónsul General de Argentina ante España.