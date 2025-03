¿Qué es racismo? Racismo, Pedro… eres tú

El PSOE ha pactado con Junts un reparto de menores inmigrantes no acompañados que penaliza claramente a Madrid -que tendrá que acoger a más de 700 menas por los entre 20 y 30 que recibirá Cataluña- y se pliega a las exigencias de Carles Puigdemont, que no tiene complejos a la hora de exhibir una evidente xenofobia en materia de inmigración, como lo demuestra el hecho de que ha conseguido arrancarle a Pedro Sánchez el compromiso de que Cataluña pueda vetar la entrada a su territorio a los inmigrantes que no hablen catalán.

La hipocresía del Gobierno ha roto todos los límites, porque mientras acusa al PP de haberse rendido a Vox en la Comunidad Valenciana a cambio de aceptar los postulados racistas de los de Santiago Abascal, se ha plegado a las exigencias xenófobas del separatismo catalán. Todo por siete votos. Hemos llegado a un punto en el que cabe concluir que quien marca la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez es Carles Puigdemont, líder de un partido que no gobierna en Cataluña y que, sin embargo, está dirigiendo la política del Gobierno en una materia en la que lo que ha quedado claro es que el jefe del Ejecutivo es un títere.

Que el PSOE critique a Carlos Mazón por entregarse a los postulados reaccionarios de Vox en materia de inmigración es una oda al cinismo, porque nada es más reaccionario que los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez con un partido que ha expresado su intención de regular el tráfico de personas en Cataluña por cuestiones de idioma o de identidad. El colmo del desahogo es que el Gobierno acuse a la Comunidad de Madrid de «insolidaria» cuando ha acogido a 10.618 menores inmigrantes no acompañados desde 2019 y permita que Puigdemont sea quien imponga una política migratoria de marcado carácter excluyente. ¿Qué es racismo?, dices Pedro mientras pactas con Puigdemont. ¿Qué es racismo? ¿Y tú me lo preguntas? Racismo… eres tú