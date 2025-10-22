Al PSOE se le vuelve en contra su hipocresía con los cribados de cáncer de mama

Es lo que tiene intentar sacar partido de la desgracia ajena, que al final el plan se te vuelve en contra. Tras la movilización del PSOE y sus terminales mediáticas por el error de comunicación en los cribados de cáncer de mama de la Junta de Andalucía -su presidente, Juanma Moreno, pidió públicamente perdón y procedió al relevo de la consejera de Sanidad-, la Junta Comunidades de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page, y el Gobierno socialista de Asturias de Adrián Barbón están ahora en el ojo del huracán.

Page, por los retrasos de varios meses en los cribados en Talavera de la Reina, donde la clínica encargada de realizar las mamografías cerró el negocio dejando en la estacada a miles de mujeres, un asunto que fue ocultado por el Ejecutivo autonómico durante cinco meses.

Pero es que la exhibición de hipocresía del PSOE tiene antecedentes: veinte mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama en el Principado de Asturias tras paralizarse durante un año el sistema de cribados en el hospital de Jarrio, que presta atención a la zona occidental de la comunidad autónoma. Ocurrió entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2020.

El Gobierno socialista de Adrián Barbón no asumió, en cambio, ninguna responsabilidad. El retraso afectó a 4.000 mujeres y al reanudarse los cribados fueron veinte los tumores detectados en las pruebas realizadas, según reconoció la entonces gerente del hospital en una entrevista radiofónica, en abril de 2021. Incluso llegó a afirmar que el número de afectadas no era «importante». «No creo que las cifras en sí sean muy importantes, lo que es importante es que esa gente vaya entrando en la planificación quirúrgica», aseguró Bárbara González.

A diferencia de lo ocurrido en Andalucía, la izquierda trató de quitarle hierro al asunto, atribuyendo el parón a la pandemia de Covid-19, pese a que había comenzado varios meses antes. La razón fue la falta de radiólogos para realizar las pruebas, afirman desde la Plataforma Jarrio Salvemos Nuestro Hospital, que llevó a cabo en su día una activa movilización para dar a conocer este parón en el programa.

La plataforma denunció posteriormente las consecuencias de la parálisis en los cribados, afirmando en abril de 2021 que se estaban interviniendo dos patologías de mama al día, cuando lo habitual era hacer dos a la semana. El PSOE, que se ha lanzado como si no hubiera mañana contra Juanma Moreno, calla ahora de forma miserable y tira balones fuera con el argumento de que son casos distintos. Distintos, puede, pero todos igual de graves.