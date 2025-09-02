El PSOE rinde homenaje al corrupto Cerdán

Si el PSOE no ha hecho comentario alguno sobre las palabras que el alcalde socialista de Milagro, José Ignacio Pardo, ha dedicado al ex secretario de Organización Santos Cerdán en su saludo oficial en el programa de las fiestas patronales de San Blas 2025 se da por entendido que el partido -que las conoce, sin duda- las avala en su literalidad. Y su literalidad es la que sigue: «No quiero olvidar a quienes ya no están con nosotros, y a quienes no van a poder disfrutar en la calle», escribe Pardo en su carta a sus convecinos. Ese «a quienes no van a poder a disfrutar en la calle» de las fiestas va dirigido, sin duda, a Santos Cerdán, acusado de pertenecer a una organización criminal y en la actualidad preso en Soto del Real.

Al mensaje del alcalde se une el hecho de que la hermana de Santos Cerdán, Belén Cerdán, continúa como concejal en el Ayuntamiento de Milagro, pese a darse de baja en el PSOE navarro. Es más, aparece en varias fotografías de forma destacada en el programa de las fiestas, un dato no precisamente menor dadas las circunstancias. Todo ello a pesar de que está salpicada por el caso en la medida en que cobró de la empresa Servinabar, la principal firma investigada por el presunto pago de comisiones ilegales.

Una cosa es que el alcalde sea amigo del que fuera número 3 del PSOE -nada que objetar- y otra, bien distinta, que desde su posición de alcalde de la localidad navarra rinda homenaje a quien está en la cárcel por varios delitos de corrupción. Si el alcalde quiere solidarizarse con Santos Cerdán que le transmita su apoyo en privado, pero no a través de una carta a sus vecinos. Eso no tiene un pase. Y menos que el PSOE no haya dicho ni Pamplona, que por cierto está a 83 kilómetros de Milagro.