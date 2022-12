En el PSOE no pueden más con Irene Montero

La alarma social desatada por los efectos perversos de la ley del sólo sí es sí de Irene Montero, que se ha traducido en la rebaja de penas o puesta en libertad de más de un centenar de agresores sexuales, y el incremento de asesinatos de mujeres víctimas de violencia machista, ha llevado a que cada vez sea más las voces de ministros socialistas del Gobierno que han reclamado a Pedro Sánchez que intervenga para frenar el caos en el Ministerio de Igualdad. Y es que son conscientes de que la manifiesta incapacidad en la gestión de Irene Montero está afectando muy negativamente la imagen del Gobierno socialcomunista, por mucho que Pedro Sánchez trate a la desesperada de sacarse conejos de la chistera en materia económica con medidas como la del chequefake o la escuálida rebaja del IVA de determinados productos de la cesta de la compra. Y es que la imagen de caos que exhibe el ministerio podemita, según el PSOE, causa más daño a la imagen del Ejecutivo que la derogación del delito de sedición, la rebaja del de malversación o lo vivido en el TC.

Las declaraciones de Margarita Robles reclamando a Igualdad autocrítica por el fiasco de la ley del sólo sí es sí se unen a las de otros ministros socialistas que, de manera más taimada, eso sí, han hecho llegar al presidente del Gobierno su honda preocupación por la gestión de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, otra vez en el centro de la polémica por el sensible incremento de asesinatos de mujeres víctimas de la violencia machista. Y es que no es con ideología reaccionaria y sectarismo como se defiende a la mujer, sino con medios y medidas eficaces. El clamor de la calle ha llegado al seno del Gobierno y los ministros del PSOE son cada vez más claros en sus críticas a la ministra podemita. El problema es que Sánchez se mueve exclusivamente por su propio interés y no hará nada hasta que haga cuentas y decida que ha llegado el momento de actuar por pura conveniencia personal