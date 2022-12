A esta gente del PSOE se le ve el pelo de la dehesa. Son lo que son y no lo pueden ocultar. Resulta que han perpetrado un golpe institucional sin precedentes, asaltando el Constitucional como si fueran émulos de Hugo Chávez (en el consejo de ministros hay sentada gente que de la dictadura venezolana sabe un rato) y, encima, se comportan como matones -nunca mejor dicho- resucitando un lema guerracivilista de 1938: «¡A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar!».

Se trata del extracto de un poema publicado en 1938 por el poeta y miembro del PCE, Rafael Alberti dedicado a los soldados republicanos que combatieron en la Guerra Civil española contra el bando nacional o sublevado. El diputado socialista Felipe Sicilia lo utilizó este jueves durante su intervención en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, el parlamentario socialista obvió la parte de «¡Hasta enterrarlos en el mar!». Se conoce que le parecía demasiado. En el pleno, ya se sabe, se aprobó la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación y se aprovechó para imponer un vuelco en el Tribunal Constitucional, forzando un cambio en el sistema de elección para asegurarse una mayoría progresista en el máximo garante de la Carta Magna. Y todo a través de un fraude de ley, pues se utilizó la fórmula de la proposición de ley para reformar dos leyes orgánicas (la del CGPJ y la del Constitucional).

Como el PP pidió al Constitucional la suspensión cautelar de la proposición de ley, al diputado Sicilia le salió el sectarismo que atesora por la boca: «Quisieron parar el Pleno y la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido. No lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida, y nuestras instituciones, fuertes y sólidas, y no han podido pararlo. Frente a los que nos quieren parar, los socialistas vamos a seguir avanzando. Así que, compañeros del PSOE, nosotros a seguir caminando, ¡A caminar! O mejor dicho, como decía Alberti: ¡A galopar!», afirmó el diputado socialista, provocando los aplausos de sus compañeros. Desde luego que el socialcomunismo ha galopado. Hasta enterrar la democracia en el mar.