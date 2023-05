El PSOE y las cuentas de la lechera

Quien no se consuela es porque no quiere: el PSOE pretende minimizar su derrota con el argumento de que «sólo» ha perdido 400.000 votos en las municipales respecto a los comicios de 2019. Cierto, pero se ha olvidado de un pequeño detalle: tres millones de nuevos votantes se han ido hacia el bloque de centroderecha. La suma de PP y Vox, en 2019, alcanzó los 5.967.532 de votos. Los populares aportaron poco más de 5 millones mientras que la formación de Abascal rescató 800.000 papeletas a su favor. En 2023, PP y Vox -de manera conjunta- se han disparado hasta losm 8.663.288. Tres millones de nuevos votantes para el espectro de la derecha. Teniendo en cuenta que Ciudadanos obtuvo en 2019 1.876.906 votos, parece obvio que el problema para la izquierda es que no ha captado a ninguno de los que entonces votaron por la formación naranja, que han optado en masa por el PP (sobre todo) o Vox.

O sea, el problema del PSOE no es que haya perdido sólo 400.000 votos, sino que quienes hace cuatro años optaron por situarse en el centro político votaron ahora mayoritariamente por el partido de Feijóo o, en mucha menor medida, por la formación de Santiago Abascal. Por si fuera poco, un número nada desdeñable de votantes del PSOE han huido del sanchismo. Este es el drama del PSOE y de la izquierda. El problema para el socialismo es que Pedro Sánchez ha abandonado el centro sociológico para escorarse a posiciones cada vez más de izquierdas, dejando que el PP sea el dueño absoluto de este granero electoral. Por tanto, las cuentas de Ferraz son las cuentas de la lechera. Podrá hacerse todas las trampas contables que quieran, pero los números cantan.

Por cierto, si fuera verdad que el PSOE ha aguantado al perder «sólo» 400.000 votos, la pregunta es obvia: ¿por qué Pedro Sánchez convoca a toda prisa elecciones generales? Pues porque sabe perfectamente que los resultados del domingo han sido para él un auténtico desastre y trata, con el agua al cuello, de evitar el definitivo naufragio.