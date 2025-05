Se está agotando: el bronceador de Mercadona que deja la piel como si acabaras de volver del Caribe

Si quieres lucir una espectacular piel morena antes de que llegue el verano, no hace falta que cojas un avión hacia un destino caribeño. De hecho, basta con que te pases por el Mercadona más cercano. Sí, has leído bien. El supermercado de confianza de millones de españoles ha vuelto a hacerlo: ha lanzado un producto de cuidado corporal que está arrasando en ventas y que promete dejarte una piel hidratada y con un bronceado progresivo, natural y sin manchas. Conozcamos al detalle, cómo es el nuevo bronceador de Mercadona.

Este bronceador de Mercadona que ha sorprendido a todos y que ya se agota, no es otro que la loción corporal Bronz efecto bronceado Deliplus, un producto que, por apenas 3,75 euros, ha conquistado a quienes buscan ese tono saludable y luminoso sin pasar horas al sol. Lo mejor es que no sólo aporta color: también hidrata intensamente la piel gracias a ingredientes como la glicerina y el aceite de jojoba, dos componentes habituales en cosmética de calidad. El frasco tiene un diseño sencillo, en color nude y con dos mensajes clave: Piel normal y Tono gradual. Porque sí, una de sus mayores ventajas es que el bronceado aparece de forma progresiva, sin sobresaltos ni tonos artificiales. ¿Y el resultado? Una piel jugosa, con un acabado dorado muy natural y sin ese temido olor a autobronceador.

El bronceador de Mercadona que ya se agota

La loción Bronz de Deliplus se ha convertido en un must del neceser diario de muchas personas por una razón clara: logra ese color deseado sin necesidad de exponerse al sol, con todos los riesgos que eso implica. La fórmula incorpora un activo que activa poco a poco la pigmentación de la piel, permitiendo controlar la intensidad del tono según la frecuencia de uso.

A diferencia de otros autobronceadores, esta loción está pensada para el uso diario y se aplica como una crema corporal cualquiera. No deja sensación grasa, se absorbe rápido y no mancha la ropa. Y lo más importante: no tiene ese olor químico que tantos productos similares arrastran. Al contrario, deja un perfume suave, agradable y muy limpio.

Ideal para personas de piel clara que no broncean fácilmente o para quienes simplemente quieren mantener un tono veraniego todo el año sin quemarse ni resecar la piel.

Un precio que invita a repetir

En un mercado en el que los productos autobronceadores suelen rondar los 10 o incluso los 20 euros, el precio de esta loción de Mercadona es casi simbólico: 3,75 € por 400 ml. Una cantidad generosa que cunde bastante, ya que no hace falta aplicar grandes dosis para notar resultados.

Esto la convierte en una opción ideal para quienes quieren cuidarse sin arruinarse. Y como buena parte de los productos Deliplus, es fácil de encontrar en tiendas físicas de Mercadona, aunque no siempre está disponible debido a su alta demanda. De hecho, en muchas zonas se está agotando rápidamente y no es raro ver a personas llevándose más de un frasco, algo que entendemos a la perfección ya que una vez lo pruebas, repites.

Modo de uso y resultados visibles en pocos días

Aplicar este bronceador de Mercadona no tiene misterio. Tras la ducha, con la piel limpia y bien seca, solo hay que extender una cantidad generosa de producto por todo el cuerpo, incidiendo especialmente en zonas como piernas, brazos y escote. Es importante lavar bien las manos después para evitar que se tiñan las palmas. Y lo mejor es dejar que la piel absorba la loción unos minutos antes de vestirse.

A partir del segundo o tercer día de uso, el tono empieza a notarse. Es progresivo y muy natural, como si simplemente hubieras pasado unos días al aire libre. Con una aplicación constante, se puede mantener el bronceado deseado sin esfuerzo, y lo mejor es que no reseca ni deja parches.

Además, la fórmula está pensada para piel normal, lo que quiere decir que hidrata sin sobrecargar ni dejar sensación pesada. El aceite de jojoba y la glicerina se encargan de mantener la elasticidad y suavidad de la piel, algo muy necesario cuando hablamos de productos que se usan a diario.

El secreto mejor guardado del verano… o del invierno

Aunque muchas personas lo descubren ahora en primavera y verano, lo cierto es que esta loción puede convertirse en un imprescindible todo el año. ¿Quién no quiere lucir un tono saludable incluso en los meses fríos? Cuando los pantalones dan paso a los vestidos o los tops sin mangas vuelven al armario, tener una piel ligeramente bronceada es ese plus que hace que cualquier look luzca mejor.

Y en invierno, cuando el tono natural tiende a palidecer y apagarse, esta loción es la aliada perfecta para mantener la piel bonita sin depender del sol o de sesiones de rayos UVA. Lo tiene todo: buen precio, resultados fiables, facilidad de uso y una fórmula que cuida.

No es casualidad que se esté agotando. La loción Bronz de Mercadona reúne todas las cualidades que buscamos en un producto de este tipo: deja la piel hidratada, aporta un bronceado gradual y natural, no mancha, huele bien y encima tiene un precio inmejorable. Si buscas un toque de sol en tu piel sin complicaciones ni riesgos, dale una oportunidad. Porque no hay que volar al Caribe para lucir como si acabases de volver de allí. A veces, el secreto está en algo tan sencillo como una loción de supermercado.