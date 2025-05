Las falsas promesas de José Luis Sanz para lograr la Alcaldía en Sevilla: obras paralizadas y abandono

Desde que José Luis Sanz (Partido Popular) asumió la Alcaldía de Sevilla en junio de 2023, se ha acumulado un preocupante historial de obras públicas abandonadas, paralizadas o simplemente incumplidas. Diversos proyectos municipales –desde la rehabilitación de edificios históricos hasta la mejora de calles en barrios populares– han quedado a medio hacer o ni siquiera han comenzado. Esto contrasta con las promesas electorales de Sanz, quien llegó al poder criticando el «abandono» de la ciudad y asegurando que impulsaría numerosas mejoras en los barrios.

Sin embargo, casi dos años después, vecinos de distintas zonas de Sevilla denuncian la dejadez en la ejecución de obras públicas y las promesas incumplidas por parte del gobierno municipal. A continuación, repasamos varios casos –con especial atención al barrio de Su Eminencia– que ilustran esta situación.

Su Eminencia

Su Eminencia, un barrio obrero en la periferia sureste de Sevilla, ejemplifica la distancia entre las promesas de Sanz y los hechos. Durante la campaña electoral, Sanz se comprometió a «impulsar el plan integral de Su Eminencia» para acabar con décadas de abandono. Este plan incluía actuaciones urgentes en infraestructuras básicas: la reurbanización de calles deterioradas, más limpieza, equipamientos sociales y mejores conexiones viales. En concreto, Sanz prometió agilizar la reforma de la calle Carmen Vendrell –arteria principal de la barriada– y la construcción de nuevos accesos hacia la SE-30 y la carretera A-8028, vitales para conectar Su Eminencia con el resto de la ciudad.

La realidad, sin embargo, ha sido muy distinta. Las obras de reurbanización de Carmen Vendrell comenzaron en 2023 con un presupuesto de 1,2 millones de euros, pero se paralizaron en junio de 2024 por un problema técnico con un transformador eléctrico. La empresa adjudicataria solicitó la rescisión del contrato, que fue aceptada en octubre. A mayo de 2025, la obra sigue sin terminar. Los vecinos, mientras tanto, siguen conviviendo con una calle a medio hacer.

Además, el proyecto de reurbanización de la Avenida Ingeniero de la Cierva, también incluido en ese plan integral, ni siquiera ha comenzado. A día de hoy no existe proyecto ni licitación en marcha, según actas del distrito Este de Sevilla. El compromiso de renovación de esta vía principal, anunciado desde 2022 y reafirmado por Sanz en campaña, sigue siendo una promesa vacía.

Proyectos a medias

Otro caso que ejemplifica las falsas promesas de Sanz es la rehabilitación de la Torre La Única, junto al Paseo Juan Carlos I. Aunque la obra fue adjudicada en 2023, permanece paralizada después de que la empresa abandonara el proyecto y apenas ejecutara un 2,76%. El Ayuntamiento sigue sin adjudicar una nueva empresa ni reactivar el plan de rehabilitación patrimonial.

En cuanto a la iglesia de San Hermenegildo, tras un parón técnico que interrumpió la obra entre marzo y octubre de 2024, el proyecto sí se ha retomado. A mayo de 2025, las obras en cubiertas y fachadas siguen en marcha y se espera su finalización en verano de este año. Se trata de una de las pocas actuaciones en las que se ha reactivado el trabajo tras los retrasos.

Centros de mayores

El centro de mayores Encina Real, en Parque Alcosa, sí ha retomado las obras eléctricas pendientes. Según declaraciones oficiales del distrito, los trabajos siguen en marcha y avanzan dentro de los plazos. Sin embargo, distinto es el caso del Hogar del Pensionista La Unión en Torreblanca. Tras un derrumbe parcial del techo, no se ha reparado la estructura a fecha de mayo de 2025, por lo que los mayores siguen sin poder usar parte de las instalaciones.

En el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, varios centros de mayores presentan actualmente carencias en materia de infraestructuras y servicios. Uno de los casos más significativos es el de la Asociación de Mayores Encina Real, en el Parque Alcosa, donde la actuación de mejora de la instalación eléctrica sigue sin concluirse. El proyecto, planificado desde 2023, se encuentra aún pendiente de finalización, lo que limita el uso completo del centro. Esta situación impide a los usuarios realizar muchas de sus actividades habituales con normalidad.

En el mismo barrio, el Hogar del Pensionista del Parque Alcosa acumula también una reclamación no resuelta: la ampliación del espacio mediante la incorporación de un local contiguo. A día de hoy, no consta una respuesta oficial ni avances en ese sentido.

Otro punto crítico es el Hogar de Jubilados y Pensionistas “La Unión”, en Torreblanca, donde parte de la techumbre se desplomó a principios de 2025. El problema estructural sigue sin resolverse y el espacio afectado permanece inutilizado.

Por último, el Centro de Participación Activa de Sevilla Este, inaugurado en 2022 y con más de 2.000 socios registrados, no ha puesto en funcionamiento servicios anunciados como podología, peluquería o ambigú. Aunque la maquinaria y los materiales para dichos servicios están ya instalados, no se ha producido su apertura efectiva, y no hay confirmación oficial sobre su puesta en marcha.

Más falsas promesas

En cuanto al soterramiento de la Ronda Urbana Norte, a mayo de 2025 no ha comenzado ninguna obra. El Ayuntamiento ha licitado un estudio técnico para analizar alternativas, pero aún no ha decidido si lo ejecutará. En Tres Barrios-Amate, el nuevo centro cívico que debía construirse en la calle Amperio aún no se ha empezado a construir. Se ha adjudicado el proyecto básico, pero no hay obras en marcha ni previsión de inicio inminente.

El gobierno de José Luis Sanz acumula promesas incumplidas, obras abandonadas y proyectos bloqueados. En algunos casos se han retomado los trabajos (como en San Hermenegildo o Encina Real), pero en muchos otros las actuaciones siguen paralizadas, pendientes o ni siquiera iniciadas. La gestión municipal no ha estado a la altura de las expectativas ni de los compromisos adquiridos.

La dejadez en la ejecución de obras públicas se percibe especialmente en los barrios populares, donde las necesidades son más urgentes. A pesar de los anuncios, los vecinos de Su Eminencia, Torreblanca, Tres Barrios o Parque Alcosa siguen esperando. Y en muchos casos, no hay fecha concreta ni solución a la vista.