PSOE contra PSOE.

Perdonen que insista. La cuestión lo merece. La democracia liberal en España camina hacia su desaparición mientras el pueblo sigue distraído en paridas creadas ad hoc por esa maquinaria de hiperventilación que es la izquierda censora y canceladora. Cada día que pasa, tenemos menos libertad que el día anterior, quizá por esa inconsciencia humana que como individuos nos lleva a seguir la corriente de modas y polémicas por temor a ser apartados y apestados frente a una masa con potestad de culpabilizar a diestro y siniestro.

La secta colectivista lleva mucho tiempo ejerciendo de juez y parte. No sólo se dedica a condenar en la plaza pública de sus prejuicios a quien no obedece sus progres criterios, sino que señala a todo aquel que no se pronuncie con rapidez sobre el tema en la dirección que la propia secta indique, lo que indica el grado de podredumbre social al que hemos llegado como nación. Cualquier gesto espontáneo es ahora vigilado y pasado por el tamiz de la corrección política, o sea, liberticida, que la izquierda dicta.