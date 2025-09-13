Prostíbulos (muchos y de todo tipo), detritus y mafia acrisolada

Bien, el curso político 2025/2026 ya rueda por los mismos raíles que antes de que Sánchez & cuates se fueran a La Mareta. Es un discurrir cansino, carísimo para el contribuyente, que sólo busca resistir, viajar en coche oficial, comer y libar por cuenta de los españoles en la esperanza de que la torpeza de la oposición, con la ayuda de sus terminales mediáticas enloquecidas, les permita terminar de levantar su muro.

Sánchez, como epicentro de todo el detritus amarillo acumulado durante siete años, campea impasible el ademán, fiel a su propio estilo chulesco y desvergonzado, por la inmensa montaña de podredumbre en el que ha convertido su septenato de poder omnímodo y el abuso del mismo. Ya le da igual todo; siempre y cuando no se ponga en peligro su existencia de hombre libre que puede disponer a su antojo de todas las ventajas que le da ser primer ministro.

Los prostíbulos fueron cosa de su suegro Sabiniano, en efecto, y de su mujer Begoña que repartía los sobres en B; claro, que el auténtico beneficiado fue el propio Sánchez. No hay ningún caso en el atribulado mundo de hoy donde un mandatario haya hecho su carrera política con dinero de prostíbulos de hombres y mujeres. Autentificar todo esto es lo que buscaban los hoy sanchistas genuflexos, Óscar López y Antonio Hernando. ¡Qué triste destino para estos dos edecanes! En cuanto vean que la situación de poder resulta insostenible saltarán a toda prisa del maltrecho paquebote de Pedro.

Luego viene la mafia de sus fontaneros que, sin duda, montó Santos Cerdán en Ferraz , ¿por orden y con el conocimiento de quién?, destinada a pulirse con verdad o mentiras a los jueces que tocan los legajos relativos a Begoña Gómez y al hermanísimo… Esto del director de orquesta parece que trae a maltraer a la familia Sánchez Pérez Castejón, muy por encima de las cuitas de la señora española del presidente del Gobierno.

En eso que Cerdán, que no es precisamente de Cambrigde ni estudió en sus aulas, se topó con una tipa impresentable llamada Leyre Díez, la «periodista de investigación» (ja, ja, ja) dispuesta a utilizar el escudo del PSOE y del Gobierno para destrozar a los inmaculados jueces y audaces periodistas que osaron meterse con su admirado y pagador Sánchez. Y en esas estamos, es decir, entre prostíbulos, mafias y basura. Claro, tienen TVE, EFE, y la mayor parte de los medios (televisiones incluidas) para confundir, intoxicar, malmeter y manipular. Por precio, naturalmente.

De modo, mis queridos amigos(as) que sin novedad en el frente. Sánchez todavía cabalga, cojo y tuerto, pero cabalga.