Está en el aeropuerto de Barajas y es gratis: el mirador con vistas únicas que casi nadie conoce y te va a sorprender

Puede que hayas pasado mil veces por el aeropuerto de Barajas y ni te hayas planteado parar un momento. Es normal. Entre las prisas, las maletas, el control de seguridad, estar atento a la llamada del embarque, etc…lo último que se nos ocurre es quedarnos por allí si no hay vuelo de por medio. Pero, curiosamente, hay un sitio dentro del aeropuerto que invita justo a lo contrario: : el mirador con vistas únicas que casi nadie conoce y te va a sorprender

No está señalizado a lo grande ni aparece en los mapas de ubicación dentro del aeropuerto. Es más, poca gente sabe que existe. Y, sin embargo, lleva abierto desde 2022. Hablamos de un mirador gratuito en plena zona de Barajas. Un espacio pensado no sólo para los que sienten fascinación por los aviones, sino también para quien quiere aire, poder ver el horizonte y algo de calma. Su nombre es sencillo: Zona Spotters. Un espacio al aire libre, con bancos, sombra, zona de picnic y vistas privilegiadas a las pistas. Ideal para ver despegar y aterrizar aviones como si uno estuviera en medio de la acción. ¿Lo mejor? No necesitas billete ni viajar. Solo presentarte, registrarte y disfrutar.

El mirador con vistas únicas que casi nadie conoce

La Zona Spotters es de esas cosas que sorprenden por lo simples. No hay que pagar, no hay que reservar ni llevar maletas. Sólo acercarse hasta la entrada norte del aeropuerto, identificarse en la caseta de acreditaciones y recoger una tarjeta temporal que te permite entrar y salir del recinto. Así de fácil.

Lo primero que llama la atención cuando llegas es lo grande que es. Nada de un mirador pequeño o una esquina improvisada. Aquí puedes encontrar más de 2.000 metros cuadrados donde puedes estar tranquilo, sin agobios. Hay bancos, sombra, papeleras y hasta una zona de picnic. Y lo mejor es que no hace falta dar vueltas con el coche: justo al lado hay aparcamiento reservado, así que puedes llegar, aparcar y sentarte a mirar sin complicaciones.

En los días de calor se agradece tener algo de sombra. Y cuando refresca, se nota el sol en la cara mientras ves cómo un avión levanta vuelo a pocos metros. Si vas con calma, incluso puedes llevar algo para picar y pasar allí un buen rato. Lo importante es el plan: no hay prisa.

Horario cómodo y sin colas de ningún tipo

Funciona todos los días, desde las 7:30 hasta las 21:30 horas. No hace falta madrugar ni esperar a última hora. Puedes ir cuando mejor te venga, incluso entre semana si tienes una mañana libre o un rato después del trabajo. A esas horas, la luz suele acompañar. Hay quienes van al atardecer sólo para ver cómo la pista se tiñe de naranja mientras los aviones despegan.

Dónde está este sitio y cómo se llega

No está exactamente en la zona de salidas o llegadas. Está un poco más apartado, en la carretera de circunvalación de Iberia, al norte de las terminales T1, T2 y T3. No es un sitio por el que pases por casualidad, hay que ir a propósito. Por eso pasa tan desapercibido.

Aena facilita las coordenadas exactas: 40°28’52.6″N 3°34’43.2″W. Si vas en coche, con poner eso en el GPS basta. Llegas sin líos y aparcas en la zona habilitada para visitantes. Desde las terminales también se puede llegar andando, aunque no es un paseo corto. Y si no tienes coche, siempre puedes coger un taxi o pedir un VTC. Lo importante es saber que el transporte público no llega hasta la puerta, pero se puede hacer sin complicarse demasiado.

Normas claras para que todo funcione bien

Al ser parte del recinto del aeropuerto, hay normas. No son muchas, pero hay que cumplirlas. No se puede fumar, ni llevar alcohol, ni entrar con animales. Tampoco está permitido entrar con comidas elaboradas; lo ideal es algo simple, tipo bocadillo o una botella de agua. Y por supuesto, nada de láseres, focos o cosas que puedan molestar a los pilotos.

Si vas con menores, importante: los menores de 16 no pueden entrar solos. Tienen que ir con un adulto. Y nada de cruzar las líneas marcadas ni lanzar objetos. Parece básico, pero mejor decirlo claro

No todos los días uno se planta en un aeropuerto para pasar la tarde. Pero en este caso, puede ser un plan ideal para desconectar, cambiar de perspectiva o hacer algo diferente sin salir de Madrid. A veces no hace falta ir muy lejos para vivir una experiencia nueva.

La Zona Spotters de Barajas ofrece justo eso: un espacio gratuito, accesible, diferente y muy poco conocido. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y el cielo cobra todo el protagonismo. Así que si tienes una mañana libre, una tarde tranquila o simplemente ganas de descubrir algo que casi nadie conoce, ya sabes dónde ir.