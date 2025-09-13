Esta técnica es infalible para hacerse amigo de un gato, y lo avala un estudio científico

Los gatos son animales que siempre han despertado admiración y misterio. Su comportamiento puede parecer impredecible, ya que un día buscan nuestra compañía y al siguiente se esconden sin razones aparentes.

No obstante, la ciencia ha logrado descifrar ciertas claves que permiten acercarse a ellos de manera más efectiva, fortaleciendo el vínculo entre los humanos y estos felinos de forma natural y respetuosa.

Entre todas estas estrategias, existe una técnica específica que ha demostrado ser muy eficaz para ganarse la confianza de estas mascotas. ¿Quieres saber cuál es?

La técnica respaldada por la ciencia para ganarse la confianza de un gato

Si deseas construir una relación más cercana con un gato, este gesto sencillo puede marcar la diferencia. Un estudio en la revista Scientific Reports y en él señalan que el «parpadeo lento» es la forma más efectiva de transmitir tranquilidad y seguridad a un gato.

La técnica consiste en mirar al animal y, de manera deliberada, entrecerrar los ojos hasta realizar un parpadeo pausado. Este comportamiento simula la señal que los propios felinos utilizan cuando están relajados y confiados, indicando que no existe amenaza y promoviendo una conexión afectiva recíproca.

Adoptar este lenguaje puede transformar una relación distante en un vínculo de confianza con este animal.

Otros gestos y comportamientos que reflejan cariño y curiosidad felina

Los gatos manifiestan afecto y emociones de diversas maneras que, en ocasiones, desconciertan a sus cuidadores. Según Emma Grigg, especialista en comportamiento animal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California, Davis, citada por UC Davis Magazine, existen varias conductas significativas. Estas son algunas de las más destacadas:

Frotamiento y marcaje: cuando un gato se restriega contra tus piernas o pertenencias, no sólo muestra afecto, sino que también te integra a su territorio mediante glándulas odoríferas situadas en sus mejillas.

cuando un gato se restriega contra tus piernas o pertenencias, no sólo muestra afecto, sino que también te integra a su territorio mediante glándulas odoríferas situadas en sus mejillas. Ronroneo: aunque tradicionalmente se asocia con felicidad, este sonido puede indicar consuelo, estrés o búsqueda de atención, funcionando como un mecanismo de comunicación complejo.

aunque tradicionalmente se asocia con felicidad, este sonido puede indicar consuelo, estrés o búsqueda de atención, funcionando como un mecanismo de comunicación complejo. Amasado: al presionar con sus patas sobre superficies blandas, el felino reproduce un comportamiento de la infancia que genera calma y refuerza su sensación de seguridad.

al presionar con sus patas sobre superficies blandas, el felino reproduce un comportamiento de la infancia que genera calma y refuerza su sensación de seguridad. Reacciones ante el catnip: entre 50% y 75% de los gatos responden a esta planta con excitación o relajación, debido al compuesto nepetalactona que actúa sobre su sistema nervioso central.

entre 50% y 75% de los gatos responden a esta planta con excitación o relajación, debido al compuesto nepetalactona que actúa sobre su sistema nervioso central. Atención y territorialidad: desde acostarse sobre teclados hasta percibir tormentas antes que los humanos, cada gesto refleja sus necesidades de contacto, protección y alerta.

Es fundamental recordar que los gatos, aunque sean independientes, también pueden experimentar ansiedad por separación y formar lazos afectivos profundos con sus cuidadores. Además, su instinto de caza tiene implicaciones ecológicas que requieren responsabilidad por parte de quienes los adoptan.

Comprender estas conductas facilita la convivencia con este animal de compañía. La clave para hacerse amigo de un gato, según la ciencia, puede estar en algo tan simple como mirar y parpadear lentamente. Gracias a este gesto podrás ganarte la confianza y el afecto de esta mascota. Y tú, ¿ya has puesto en marcha este método sencillo?