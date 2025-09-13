Huele como a un hotel de 5 estrellas: Mercadona le hace sombra a Rituals con el ambientador que dura semanas

Hay olores que nos transportan. Algunos nos recuerdan a una pastelería francesa, otros a una casa recién limpia, y unos pocos, los más especiales, a un hotel de cinco estrellas. Pues bien, Mercadona ha dado en el clavo con un ambientador que está conquistando a quienes buscan ese toque sofisticado y acogedor sin dejarse el sueldo. Cuesta apenas 2,10 euros, pero su aroma tiene algo adictivo, envolvente y elegante. Y lo mejor: dura semanas.

Hablamos del ambientador con varitas de pistacho de la marca Bosque Verde, un producto de diseño sencillo, pero con una fragancia que sorprende desde el primer momento. No hace falta acercarse demasiado para notarlo: basta con entrar en la habitación. Su aroma recuerda a postres cremosos con frutos secos, con un fondo dulce y limpio que, según muchos clientes, evoca incluso a los famosos productos de Rituals. La diferencia está en el precio. Cada vez más personas lo eligen para el salón, el dormitorio o incluso el baño, y no es para menos. Dura entre 3 y 5 semanas, según el número de varitas que se utilicen, y su intensidad se puede ajustar fácilmente. Un pequeño gesto que cambia por completo la atmósfera de casa sin necesidad de aerosoles ni enchufes. Si buscas una alternativa efectiva, bonita y económica para perfumar tu hogar, este ambientador de Mercadona puede ser tu nuevo favorito.

Mercadona tiene el ambientador que dura semanas

A simple vista, el ambientador de pistacho de Mercadona no llama demasiado la atención. La caja en tonos verdes y blancos transmite frescura y naturalidad, y deja ver tanto el frasco como las varitas de madera. Pero lo verdaderamente especial está dentro. El líquido aromático de 40 ml tiene una composición pensada para liberar el aroma de forma gradual, sin resultar empalagoso ni artificial.

El olor a pistacho no es común en ambientadores, y eso lo convierte en un acierto para quienes buscan algo diferente. Tiene un punto cremoso, algo dulce, pero sin llegar a saturar. En combinación con la madera de las varillas, el resultado recuerda a perfumes de alta gama, como los que se utilizan en hoteles boutique o en spas de lujo. Además el hecho de que sea de pistacho, lleva a este fruto seco a un nuevo nivel dentro de su propia popularidad. Recordemos que el sabor de pistacho está ahora en muchos productos de alimentación, pero Mercadona da un paso más allá y nos lo presenta también como fragancia para la casa.

Ambientador varitas Pistacho Bosque Verde.Cómo se usa y qué tal aguanta el aroma

Lo primero que hay que hacer es abrir el frasco y colocar dentro las varitas de madera. No tiene misterio. A partir de ahí, ellas solas van absorbiendo el perfume y, en cuestión de unas horas, ya empieza a notarse el olor en la habitación. No es un ambientador que invada, pero sí crea ese fondo agradable que te hace pensar lo bien que huele.

Lo bueno es que puedes adaptarlo un poco a tu gusto. Si prefieres algo más suave, con tres varillas suele ser suficiente. En cambio, si quieres que el aroma se note más (por ejemplo, en salones amplios o zonas con ventilación), puedes poner cinco o seis sin problema. La intensidad sube bastante así.

En cuanto a la duración, aquí entra en juego el lugar donde lo pongas. En sitios cerrados, sin mucho paso de aire, puede aguantar bien entre tres y cinco semanas. Eso sí, si lo tienes junto a una ventana abierta o en zonas con calefacción o aire acondicionado, se gastará algo antes. Pero en general, para lo que cuesta, dura mucho más de lo que uno espera. Y lo mejor: no necesita enchufes, ni pilas, ni recambios complicados. Cuando se termina, se recicla y listo.

Disponible en Mercadona por 2,10 euros

El precio es uno de los grandes atractivos de este producto. Por 2,10 euros, el ambientador de pistacho de Bosque Verde compite directamente con otros del mercado que superan los 10 o incluso 15 €. Lo puedes encontrar en la sección de droguería de cualquier Mercadona, junto al resto de ambientadores con varillas de la marca propia.

La relación calidad-precio es difícil de igualar. Por menos de lo que cuesta un café en muchas ciudades, consigues un aroma duradero, agradable y que transforma el ambiente del hogar. Es una opción ideal si te gusta que la casa huela bien todo el día, sin necesidad de enchufar nada ni preocuparte por recambios frecuentes.

Y por último queremos darte un consejo, o truco, ya que hay algo que puedes hacer para que el ambientador siga soltando olor como el primer día: girar las varitas de vez en cuando. No hace falta que lo hagas todos los días, con una vez a la semana suele bastar. Eso sí, mejor hacerlo con cuidado y sobre una servilleta o un platito, por si gotea un poco. Ya sabes que estos líquidos pueden manchar los muebles si caen directamente.