Podemos se va a salir con la suya: va a conseguir que Sareb, el banco malo, sea nacionalizado, como adelanta este domingo OKDIARIO, para poder convertirlo en un gran parque de vivienda social y poder gestionarlo a su antojo (lo cual hace temer lo peor, claro está). Desde el principio de la legislatura se lo han exigido a Pedro Sánchez, que finalmente ha pasado por el aro con la ayuda de una banca que está harta de perder dinero en el banco malo y que está deseando saltar del barco.

Pero cumplir los caprichos de los podemitas tiene dos problemas. El primero es que no es gratis, por más que a la izquierda no le importe tirar el dinero del contribuyente (ya saben, el dinero público no es de nadie, como dijo Carmen Calvo). Al contrario, la Comisión Europea ya nos obligó a apuntarnos como deuda pública 35.000 millones de deuda de Sareb el año pasado, y esta cifra crecerá todavía más dado que Sareb tiene pérdidas acumuladas por otros 10.500 millones.

La broma nos va a salir por más de 40.000 millones. Y si la gestiona Podemos, aparte de la habitual corrupción, olvídense de que alguna vez consiga suficientes ingresos para devolver esa gigantesca deuda. ¿Quién va a pagarla entonces? Exacto, usted.

El segundo problema es que esto no soluciona, ni de lejos, el grave problema de la vivienda en España. Para que haya un mercado de alquiler relevante, es necesario dotar de seguridad jurídica a los propietarios, justo lo contrario de lo que hacía el Gobierno en su ley de vivienda que protegía la ocupación (afortunadamante, ha sido tumbada de momento por el CGPJ). Y para que la vivienda en propiedad sea más accesible, lo que hace falta es liberalizar el mercado y quitarle las enormes cargas fiscales y burocráticas que soporta, no introducir cada vez más regulaciones y cortapisas como hace el Ejecutivo.

Aunque la nacionalización de Sareb era casi inevitable por el fracaso del banco malo (culpa de un deficiente diseño, con unos inmuebles que se traspasaron muy sobrevalorados desde las cajas de ahorros rescatadas, y una peor ejecución), que quede en manos de Podemos es la peor noticia posible. Y el desaguisado nos va a salir muy caro a todos.