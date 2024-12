Al pestilente caso de Torres se une Maroto

Hasta la fecha, Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama Sánchez, les está haciendo tragar su propio vómito. Como se trata de un largo serial por entregas, vamos semana tras semana en busca de algo de luz que permita alumbrar la cueva de los presuntos ladrones.

La ex ministra Reyes Maroto, la vallisoletana muchacha que nadie sabe explicar cómo, cuando y la razón por la que llegó a sentarse en la mesa del Consejo de Ministros, le echó un pulso al antiguo amigo de los sanchistas y horas después salía trasquilada y en entredicho. No sólo conocía a Víctor de Aldama sino que, además, le mandaba whastapps que sólo se remiten a gentes que conoces mucho e incluso con las que mantienes un cierto grado de proximidad e incluso amistad. Si una ministra le pide a un subordinado en la cúpula del ministerio (jefe de Turespaña concretamente) que telefonee a Aldama, convendrán conmigo que no es un hecho muy habitual entre gente decente.

Maroto es la mujer que pretende descabalgar a José Luis Martínez Almeida al frente del Ayuntamiento de Madrid. Alguien aplicando el mero sentido común podría afirmar que es demasiada pretensión para tan escaso arroz. La reprobada portavoz socialista en la institución capitalina ha salido como gata escaldada a punto del lloriqueo… Sólo por contar con la estima de Sánchez (aunque parece que ya tampoco) no se consigue llegar a alcaldesa de Madrid. Ya veremos si el juez, ante las pruebas aldamistas, no le hace bailar un paseíllo por sede judicial.

El otro abrasado y no precisamente por el sol canario es el ex presidente del gobierno de aquellas islas, Ángel Víctor Torres. Las pruebas presentadas por Aldama tras negar el interfecto su relación con el corruptor parecen confirmar las sospechas de la UCO y, de paso, del instructor. La relación en ese infierno presuntamente corrompido Aldama/Koldo/Ábalos/Torres avanza a pasos agigantados por el conocimiento general de los trapicheos, sí, pero también por las pesquisas policiales para esclarecer un enorme caso de trinque político a gran escala.

Oiga, y no son los únicos nombres que están a punto de conocerse. Lo dicho y escrito, Aldama los tiene en un sin vivir…