Paqui tiene un carácter de perros

Ya sabemos que los ataques de ira de Francisca (Paqui) Muñoz Cano, la mujer de Santos Cerdán, no van dirigidos sólo contra OKDIARIO. Si hace meses arremetía encolerizada contra una redactora de este periódico que se identificó, nada más llamar a la puerta de su domicilio en Madrid, al grito de «estoy hasta los cojones de este puto país», ahora las víctimas de su irascible carácter han sido los funcionarios y guardias civiles de la prisión de Soto del Real. Y todo porque en una reciente visita a su marido en el centro penitenciario se la sometió a los lógicos controles de seguridad que pasan todos los visitantes.

A Paqui se la identificó, se le tomaron las huellas y pasó, como es preceptivo, por el arco de metal, antes de llevarla a una sala de espera donde aguardan todos aquellos que tienen autorizado el vis a vis, como era su caso. El guardia civil de turno pasó un perro adiestrado para olfatear droga a todos los familiares de la sala, un protocolo ineludible. Pues bien, a Paqui lo del perro no le gustó, reclamando a voces que a ella había que eximirla del olfateo del can. Se conoce que por ser Paqui, la mujer de Cerdán. «¿Por qué me pasáis el perro? ¡Es una vergüenza!», espetó.

Lo que es una vergüenza, Paqui, fue el número que montaste. Y no es la primera vez: el día que salió el informe de la UCO, que revelaba que presuntamente había cobrado mordidas, gritó a los periodistas que esperaban en la calle haciendo su labor informativa. «¡Iros a casa del novio de Ayuso!». Se comprende el nerviosismo de Paqui, pero lo que no es de recibo son sus ínfulas, la mala educación que exhibe a cada paso. Lo del perro es el último ejemplo. Por cierto, los perros se emplean para buscar droga, pero visto cómo se les gasta Paqui a lo mejor habría que usar perros de protección.