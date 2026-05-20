Paguita a los menas: populismo barato a costa del contribuyente

En un soberbio ejercicio de propaganda que busca trasladar la idea de que este Gobierno está con los más desfavorecidos —los más favorecidos, obviamente, son la camada socialcomunista que está dilapidando los recursos públicos—, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido anunciar a bombo y platillo que los menores extranjeros no acompañados (menas) que cumplan 18 años (o sea, que dejen de ser menas) reciban la paga de 400 euros que se entrega a los jóvenes que alcanzan cada año la mayoría de edad. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha asegurado que empezará a hacerse desde este ejercicio, mientras que fuentes de Cultura apuntan que lleva haciéndose desde 2022, cuando se lanzó esta ayuda.

Con independencia de que la medida sea o no una novedad —no se ponen de acuerdo ni los propios ministros, lo que da idea de lo esperpéntico que resultan los Consejos de Ministros—, lo cierto es que el Gobierno ha expresado su intención de que el bono cultural vaya destinado especialmente a «los jóvenes en entornos más desfavorecidos».

El bono cultural, no nos engañemos, es la manera que ha encontrado el Gobierno de tratar de atraerse el voto joven, ante la evidencia de que este sector de la sociedad está huyendo en masa de la izquierda. En suma, que estamos ante una compra de votos descarada que, visto lo visto, al Gobierno no le está saliendo electoralmente rentable.

Lo de los menas es lo de siempre: populismo barato a costa del bolsillo del contribuyente. Porque esa es la clave. Se conoce que, para contrarrestar el debate de la «prioridad nacional» lanzado por Vox, el Gobierno ha decidido que cualquiera, en situación regular o irregular, reciba los 400 euros del bono. Así que con un aguinaldo a los menores extranjeros no acompañados, el Gobierno quiere contribuir a que celebren su puesta de largo en sociedad. Ya puestos, que Pedro Sánchez regale otros 400 euros a los afortunados con la regularización masiva. Sanchilandia, tierra de acogida.