De un vanidoso patológico como Pablo Iglesias cabía esperar su disposición a volver a tomar las riendas del partido, aunque la realidad es que Pablo Iglesias no se ha ido y ha seguido controlando Podemos a distancia durante todo este tiempo. Ésa es la realidad. Que, como informa OKDIARIO, haya trasladado a su núcleo duro su voluntad de volver si fracasa el pacto con Yolanda Díaz es la constatación de que cuando anunció su retirada de la política, tras el batacazo que se llevó en las últimas elecciones madrileñas, Iglesias iba de boquilla.

De un petulante como él no extraña que se ofrezca como salvavidas si la confluencia de los morados con Sumar no sale adelante. Este fin de semana, en la Universidad de Otoño, Iglesias trasladó a varios dirigentes del partido y a algunos de los fundadores su disposición a volver a liderar la candidatura en las elecciones generales «por si puedo ayudar en algo». El problema de Iglesias es que tiene tan alto concepto de sí mismo que aún piensa que es indispensable, sin reparar que ni él ni su formación -tiempo han tenido- han sido capaces de aportar nada a la política española.

Más bien todo lo contrario: lo único que han derrochado es sectarismo. Sus ataques a Yolanda Díaz son la prueba de que el macho alfa pretende marcar territorio y hacerse otra vez con las riendas de la formación morada. Todo en Pablo Iglesias ha sido un fracaso sin matices, pero como es un presuntuoso de libro no es capaz de asumir que su figura ya no aporta nada. En realidad, sobra Iglesias y sobra Podemos. Porque, no nos engañemos, el declive de la formación morada se produjo mucho antes de que anunciara su impostada retirada de la política española, justo cuando él y los suyos alcanzaron el poder y el pueblo español les tomó la matrícula.