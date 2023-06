OKDIARIO arruina el plan B de los ‘marqueses de Galapagar’

No nos engañemos: si Podemos no se integra en Sumar es porque Yolanda Díaz no quiere darle a Irene Montero un puesto de salida en la candidatura. Es ella y sólo ella la piedra en las ruedas del molino. Bueno, ella y su pareja, Pablo Iglesias, porque Ione Belarra, secretaria general de la formación morada, sabe mejor que nadie que tendría cabida en Sumar, pero que el problema está en que la ministra de Igualdad se quedaría fuera. Hoy por hoy, si Podemos no se integra en Sumar es porque la pareja del que fuera vicepresidente del Gobierno no cuenta para el proyecto impulsado por la actual ministra de Trabajo. Y no cuenta por una sencilla razón: porque Irene Montero y las Pam Rodríguez y Lilith Verstringe de turno no suman, sino que restan. Lo demás son escaramuzas y juegos de salón de cara a la galería.

Acabando el día sabremos si Podemos termina incorporándose a Sumar y puede pasar cualquier cosa, pero lo único seguro es que Irene Montero es una soga al cuello de Yolanda Díaz. Estamos en vísperas de la integración o de la definitiva ruptura, en un momento en el que las maniobras y los movimientos bajo cuerda se suceden. Como ha informado OKDIARIO, un dirigente de Podemos ha registrado un nuevo partido en la sede oficial de los morados. Dicen que fue por error, como si presentarse con la documentación preceptiva en mano para registrar una nueva formación política obedeciera a un lapsus. O sea, un dirigente de Podemos registra un nuevo partido con el nombre de Juntas Sí Se Puede y, cuando este periódico desvela la maniobra podemita, salen diciendo que no saben de qué va la cosa y que todo fue una decisión personal al margen del partido. De aurora boreal. La jugada era la siguiente: si Podemos decidiera registrar su integración en Sumar y después no llegaran un acuerdo en las listas ya no podrían presentarse como formación independiente. De ahí el nuevo nombre. La turbia estratagema de la formación morada les retrata. ¿Quién está dispuesto a cargar con esta banda?