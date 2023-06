Javier Cárdenas se hace una pregunta evidente después de lo que hizo Pablo Iglesias. Este individuo sale al rescate de Irene Montero, diciendo que pedir que se aparte es cruzar todas las líneas rojas. Iglesias considera que pedir a la ministra de igualdad que se aparte para facilitar un acuerdo entre la formación morada y Sumar de cara a la elecciones generales del 23 de Julio, es cruzar todas las líneas rojas del respeto y dice que en Podemos son los inscritos los que deciden quiénes están al mando del partido y quiénes sus representantes, ha dicho el miembro de la extrema izquierda.

Es curioso, dice Javier Cárdenas: «Eso también es cruzar las líneas rojas del feminismo. ¿No decían que el macho alfa no podía salir en defensa de la mujer, porque la mujer ya es suficientemente fuerte e independiente para que salga tu maridito a defenderte? ¿No es lo que decías bonita?»

Si decíais esto y era una línea fundamental del feminismo, el hombre no tiene por qué salir a defenderte, la mujer ya es suficientemente fuerte como para hacerlo, menos si son los creadores de ese feminismo marca Acme, que es yo me lo guiso yo me lo como, yo me invento, su decálogo del feminismo se ha inventado entre chupitos, ha sido su grupete de amiguetas, con las que se coge el Falcon se van a Nueva York , las ecológicas eh, las perrofrautas, las de nunca saldremos de nuestro barrio, iremos en transporte público aunque seamos ministras y cuando llegas, Jet privado arriba y abajo, porque estos tontos se creyeron que veníamos a regenerar la política, cuando hemos venido a forrarnos vivas.