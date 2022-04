Si la Fiscalía ha descartado la existencia de indicios de tráfico de influencias en el caso de las mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Madrid, habría qué preguntarle a La Fiscalía que necesidad había de adornarse mencionando de forma expresa y malintencionada «a un familiar del alcalde de Madrid» en un párrafo en el que el resto de personas que figuran en el caso descrito aparecen sin mención de sus nombres. Si se trataba de estigmatizar a José Luis Martínez-Almeida y convertirle en pim-pam-pum, el objetivo se ha conseguido. Por supuesto que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y apuntar las posibles responsabilidades penales de los implicados en el caso, Luis Medina y Alberto Luceño, pero sorprende que si el Ministerio Público ha descartado cualquier indicio de delito del alcalde o de algún funcionario del Ayuntamiento, al que incluso abrió la puerta para personarse como perjudicado, se identifique en la querella de la Fiscalía a un «familiar» de Martínez-Almeida.

¿Era necesaria esa mención cuando es la propia Fiscalía la que descarta de plano la existencia de un posible delito de tráfico de influencias? Obviamente, no, de modo que cabe preguntarse cuál era la intención última del Ministerio Fiscal. Y no es aventurado pensar que el fin de esa mención gratuita e innecesaria era dañar políticamente al alcalde de Madrid. Martínez-Almeida se ha visto injustamente situado en el centro de la diana de una izquierda que ha utilizado ignominiosamente la referencia de la Fiscalía como munición. Naturalmente que hay que llegar al fondo del asunto, por la propia gravedad de los hechos, pero esa mención a un «familiar del alcalde» es improcedente no porque lo diga OKDIARIO, sino porque es la propia Fiscalía quien libra de cualquier responsabilidad penal al Ayuntamiento y se centra en el comportamiento presuntamente delictivo de los comisionistas. Parece que la consigna era dañar políticamente a Martínez-Almeida. Lo han logrado.