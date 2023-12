Nuevo equipo de Feijóo para derribar el muro

Por fin se ha desvelado el secreto de la esfinge. Es decir, el secreto que nunca existió. Alberto Núñez Feijóo tiene listo el equipo de 16 personas, diez mujeres, seis hombres, que desde el Comité de Dirección intentará por todos los medios (democráticos y legales) impedir que Pedro Sánchez pueda levantar el muro que dividiría a los españoles, según el mismo anunció como asunto estrella en su reciente investidura.

Lo más destacado, sin duda, es la reafirmación de la riojana Cuca Gamarra como persona insustituible al frente del Partido Popular y el hueco que ha dejado en el grupo parlamentario ha ido a parar a manos de Miguel Tellado, que estoy seguro nos dará momentos de gloria en sus enfrentamientos dialécticos, sobre todo, con el inexportable Patxi López.

Respecto a las informaciones/opiniones que avanzaban que el malagueño Elías Bendodo sería el gran damnificado por la «derrota» del 23J (que el columnista conozca el PP superó ampliamente, aunque no lo suficiente, en votos y escaños al PSOE), no es tal. El hombre del barón Juanma Moreno baja en la nomenklatura pero a cambio copa más competencias dentro del poder popular. Los que pretendían que el ex presidente de la Diputación de Málaga y consejero del Gobierno autónomo volviera a donde solía han fracasado. Seguir al frente de la demoscopia y la estrategia electoral y coordinar el inmenso poder del PP en ayuntamientos y autonomías no parece asunto baladí. Cosa distinta es que el diario progubernamental por antonomasia (El País arruinado) haya perpetrado lo que Moncloa le pidió. El ataque iba dirigido, llegarán otros, más a Feijóo que a Bendodo.

La manchega Carmen Fúnez, y la aragonesa Ana Alós y otras cooptaciones de mujeres suficientemente preparadas y con gran vocación política han sido acogidas con respeto e incluso algún entusiasmo entre las mesnadas populares. Esteban González Pons mira a Europa y siempre será un valor al lado del líder gallego.