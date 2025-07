Noelia Núñez: dimisión imprescindible

Resulta verdaderamente enternecedora la deriva de algunos(as) dirigentes políticos(as) por presentar un historial académico y formativo del que carecen. Me trae al pairo la filiación política. No se puede mentir. Punto. Máxime en algo tan fácilmente demostrable porque, además, se puede concluir que los que así funcionan son tan estultos como el hermano corrupto del valenciano Ximo Puig, un tal Francis Puig.

Esos procederes, abultadísimos entre la actual clase política de todos los colores, vienen a confirmar que estamos ante la peor clase desde el inicio de la democracia, empezando por el propio presidente del Gobierno que sabido es y demostrado está que no escribió su tesis doctoral, repleta de plagios y demás tonterías. De ahí, que la popular Noelia Núñez haya hecho lo que resultaba a todas luces inevitable. Por su bien y futuro, mayormente, y por el ejemplo que ha dado a sus compañeros de mentiras, entre ellos, Sánchez y su vicepresidenta Yolanda Díaz. El PP no va a saltar por los aires por la marcha de la señora Núñez (33 años), protegida y encumbrada por Díaz Ayuso; que termine sus estudios, aprenda algo, entre otras cosas, que no se puede mentir y luego regrese, si es que tiene oportunidad. Ni España va a entrar en barrena por que la rubicunda diputada nacional haya dejado el acta de diputada y sus cargos en el partido. Todo lo contrario.

Está demostrando que no todos son iguales. Ofrece ejemplo, sin ir más lejos, a la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, o al también socialista José Manuel Franco, sin hablar del doctor Sánchez, la catedrática Begoña, el masterizado Puente, la doctora Mónica García y el socialista más titulado de todos, Luis Roldán, dentro de una larguísima lista de bobos de baba.

!Ejemplo, Noelia!

¿Alguien en su sano juicio y con un mínimo de conocimiento acerca de cómo bajan las aguas por la vida política española puede pensar que no se le va a pillar en la desenfilada mentirosa si incurre en ella? Eso demuestra, además, un profundo desconocimiento sobre el chollo de llegar a la vida pública por arriba. Insisto, hay docenas de docenas de casos que afectan a socialistas, comunistas, independentistas, nacionalistas y el resto de la patulea hispana. Sabemos sus apellidos y nombres, y anima a todos los que tengan posibilidad a recordarlos con ocasión y sin ella.

Y, ¿qué decir de aquellos dirigentes que no han aprendido nada de lo ocurrido y de lo que ocurre en España?. Si te vas de weekend a una casa que no es la tuya y ha sido sufragada con dinero público lo más probable es que te metas en un jardín y pases a engrosar la lista de los aprovechateguis. Estulticia y mala praxis.

Sinceramente, en el pueblo llano estamos hasta el gorro de gorrones luciendo títulos que no tienen.