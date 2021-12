Alguien que entiende de fútbol más que yo, bueno que sabe latín y ha sido un gran entrendor, me dijo media hora antes del partido: «lo de hoy es un empate». Naturalmente no se equivocó. No lo hace casi nunca. Es más, probablemente el resultado habría sido el mismo aunque el viento no decidiera y el árbitro no considerara su influencia tanto como para aplazar el lance. Ni el vendaval, que ha arrasado algunas zonas de la Isla y arrancado pinos de sus raíces, ni Reina, pese a sus intervenciones en el segundo tiempo, puede decirse que tuvieran mucho que ver en el hecho de que el marcador no se moviera. ¿Por qué?. Porque como le dijo un día Di Stéfano a Abelardo, «usted pare lo que se pueda parar, ya que lo imparable no hay quien lo pare», por definición. Y, le verdad, más que imputar mérito al cancerbero local, habría que convertir a los delanteros del Celta en reos de su falta de puntería y manifiesta inocencia.

Sin embargo olvidemos lo anecdótico. La realidad es que el Mallorca no hizo nada a favor de las rachas, ni un tiro a puerta ni antes ni después del descanso, y su oponente, al menos, creó evidentes oportunidades para sumar tres puntos. Más bien se puede decir que los de Luis García Plaza evitaron el desastre, aunque 20 puntitos a estas alturas de la competición no está mal y si se gana en Granada, mejor.

No es fácil de entender la suplencia de Kubo, tan rápido como el dios Eolo, ni tampoco la titularidad de Abdón. ¿por el gol en Vallecas?. ¡Vamos hombre!. En realidad es incomprensible la juerga que se trae el técnico con los delanteros centro. Ni la baja forma de Galarreta, que ya no enciende la luz en el interruptor que Salva Sevilla aprieta con tanta facilidad. Vanos los intentos de Lee con poca compañía e inútil la guerra individual que Dani Rodríguez se marca en cada jornada, por no hablar de las funciones más defensivas que creativas de Antonio Sánchez.

La victoria en el Wanda Metropolitano permite compensar el pobre punto de ayer. No hay dramas, pero tampoco héroes ni villanos.