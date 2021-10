Si los socialistas pactan en Navarra con Bildu no será porque no tenían otra opción, pues Navarra Suma les ha ofrecido de forma reiterada su apoyo con la condición de que abandonen el brazo de los proetarras. Sin embargo, el pacto con Bildu en el territorio foral tiene una dimensión nacional, porque forma parte de esa retroalimentación de intereses entre el socialismo y los herederos de ETA. Sánchez necesita el apoyo de Bildu para sacar adelante los Presupuestos y, en contrapartida, Bildu logra en Navarra que salga adelante su propuesta de financiación local, lo que permitirá a los de Otegi tener manos libres sobre una partida de 271 millones de euros destinados a los municipios forales. El Gobierno socialcomunista y separatista de Navarra logró el pasado martes un acuerdo con Bildu para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad foral para 2022, pero a cambio de pasar por el aro de las exigencias filoetarras.

Para que luego diga el PSOE que no hay ningún pacto con Bildu. Pues que expliquen cómo es posible rechazar el apoyo de Navarra Suma y seguir atado de pies y manos a los proetarras. La explicación es sencilla: Sánchez necesita a Otegi y Otegi necesita a Sánchez. Por eso, cuando las voces más cándidas o mentirosas de la izquierda dicen aquello de que el Gobierno no puede excarcelar a los presos etarras, habría que recordarles lo que ocurrió en Cataluña. Los golpistas fueron trasladados a las prisiones catalanas donde las competencias en materia penitenciaria están transferidas. ¿Qué ocurrió? Pues que antes de ser indultados por Sánchez se pasaron más tiempo fuera que dentro de la cárcel. Con los presos etarras, tres cuartas partes de lo mismo. Primero se les traslada a prisiones del País Vasco y, como también acaban de ser transferidas las competencias, de aquí a nada los veremos campar a sus anchas. Y si no, al tiempo. ¿Que no hay pacto entre el PSOE y Bildu? Mucho más que eso. Lo que hay es una alianza estratégica