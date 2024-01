Los momentos más fascinantes de 2023

Ya lo saben ustedes, al menos, los que tengan cierta edad y experiencia, que la realidad es un objeto salvaje que tiende a dejar a la ficción, y a nosotros, en evidencia. O al menos a ponernos en nuestro sitio y hacernos aprender lo que no sabíamos… ¿Han sacado ustedes algo en claro de 2023? Además del hecho de que Pedro Sánchez es el presidente más embustero de la historia, me refiero… Repasemos juntos, amigos míos, los momentos más chocantes de 2023, por ser divertidos, felices, tiernos, inesperados, ridículos e incluso atroces.

Despecho musical: Shakira en primeros planos de rapera, compacta y desafiante, mira a la cámara con desdén, deja caer los párpados, levanta la barbilla y señala con un dedo repleto de uñas larguísimas color lima: «A ti te quedé grande, una loba como yo no está pa’novato»; mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también». ¿Hola? ¿Está llamando al famoso futbolista gorila descerebrado? Sí. Shakira se ha desnudado psicológicamente en 2023, sin pudor, y se ha tirado al barro, no sin antes coger del brazo a Piqué, para propinarle una paliza («esto es pa’que te mortifique, mastique y trague , trague mastique») y abandonarlo enfangado hasta los ojos, mientras ella emerge pulcra, brillante y con la autoestima de lentejuelas: «yo valgo por dos de 22»-A-claró.

Negligencia anunciada: Desde que Irene Montero ocupara el puesto de ministra por imposición de su novio, con la escueta experiencia laboral de unos meses de cajera en una tienda low cost, pero sobrada de arrogancia, muchos lo anticiparon… Que cuidado-dijeron- con estos políticos tan jóvenes, tendenciosos y sobre todo tan poco preparados. Tan poco estudiados, vividos, tan poco trabajados dentro y fuera de sí mismos… El resultado, en el caso de Igualdad, es una ristra inagotable de despropósitos legales y sociales que culminan con un nutrido grupo de violadores y pederastas brindando por un próspero 2024 y por el gobierno de coalición desde la reducción de sus penas.

Terroristas políticamente correctos. No hace tanto, sólo unos pocos meses que Hamás desplegó a sus efectivos, sin una sola duda razonable, sobre un concierto donde chicos y chicas israelíes y de otras nacionalidades disfrutaban de la música, del amor y la juventud. Cayeron sobre estos y los hicieron trizas; disparos, golpes, violaciones, denigraciones, raptos… Lo inolvidable, lo imposible, fue la exhibición internacional de la vejación a la que fueron sometidos los cuerpos y los heridos.

El conflicto de Oriente Medio es complicado, con profundas raíces en la naturaleza del hombre y de la historia, donde existe un debate sano y necesario. Lo que, sin embargo, es elemental, es que quienes no condenan estos hechos (aún hay muchos) están más locos y son más peligrosos que los terroristas que justifican.

Mundial Femenino y picogate. Puntualizo, el fútbol femenino no es, a pesar de haber ganado el mundial, un hito interesante de 2023, lo siento, no pretendo ofender a sus equipos ni a sus escasos seguidores, pero hay que elegir. Lo que sí marcó un evento innegable en España y en el mundo, fue el bautizado picogate, que ha valido a sus protagonistas destinos muy diferentes. A Jenny Hermoso, éxito social, televisivo y relevancia (no en el deporte sino en otras áreas de la vida) y a Rubiales, la aniquilación, de la que espero, como mujer bondadosa que soy, una pronta recuperación y, por qué no, un análisis que ya habrá hecho, supongo, de cuándo podemos o no besar en este templo a lo políticamente correcto donde habitamos.

«Viva la libertad, carajo». En este compendio jocoso y serio a la vez (¿hay algo más serio que un chiste?), no puede faltar Milei y la revolución que ha supuesto ganando las elecciones en una de las plazas más recalcitrantemente zurdas. Este argentino de infinito carisma y ausencia total de complejos supone el mayor soplo de aire fresco en años para los liberales del globo, así como un golpe rotundo al pensamiento único internacional, la primera vez que un político contrario a la ideología buenista y totalitaria gana y lo hace desde el humor y la valentía, sorteando el cinismo de los poderes con exquisita inteligencia y creatividad ¡VIVA!…

El hombre más elegante del mundo. La coronación de Carlos III debe estar aquí, ya que no sólo es hijo y viudo de dos mitos incuestionables (Isabel II y Diana) sino que se trata del monarca más vetusto en acceder al trono, y, hemos de recalcar esto, de todos los hombres que se han paseado por el mundo, el más elegante.

Y eso que el piropo más cerdo que he escuchado es el que en sus años testosterónicos dedicó a la duquesa de Cornualles, amante en esos tiempos pretéritos, y se filtró, y que es el más repugnante concebido por un alma humana torturada. Con todo, Carlos de Inglaterra siempre ha sido el hombre más elegante del mundo. Y el único verdaderamente creíble en chaqué. ¿Qué por qué? Pues porque es capaz de minimizar el impacto de esas orejas, y esas orejazas es imposible sobrellevarlas con dignidad si no es con máxima elegancia.