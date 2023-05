Las mentiras olímpicas de ‘Sotomenor’

El candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, luce en las fotografías de campaña la equipación del Comité Olímpico Español, organización a la que nunca ha representado por la sencilla razón de que nunca ha defendido los colores de España en unos Juegos Olímpicos. Tampoco, por mucho que presuma, fue una figura relevante del atletismo en España. De hecho, no tiene ni ficha oficial en la página web del COE, donde hay registrados hasta 14.687 deportistas. Presume de que fue campeón de Europa en los carteles de campaña, pero en la categoría máster; esto es, para veteranos. No es que no tenga mérito, pero esa ambigüedad calculada con la que se mueve y la vanidad que destila para venderse como un atleta relevante del deporte español es lo que merece un reproche. Alguien que le conoce hace un retrato de Sotomayor: «No ha competido con nadie importante del atletismo a ningún nivel. Esos campeonatos que tiene son de categorías Máster. Es como si yo gano un torneo de veteranos de fútbol y me lo pongo en el currículum». Y es que en su ficha en la IAAF, encontramos que Sotomayor realizó siempre sus mejores marcas en territorio nacional y, todo sea dicho, esas marcas no fueron muy brillantes. Su mejor crono en la prueba de menor distancia donde compitió –los 800 metros– es 1:55.73 y se encuentra a casi 12 segundos del récord de España que estableció Saúl Ordóñez.

Lo peor, en todo caso, es que luzca la vestimenta oficial del Comité Olímpico Español, algo que viola el espíritu de la Carta Olímpica, que en su artículo 50 no permite «ningún tipo de manifestación ni propaganda política». Sotomayor la utiliza electoralmente para vender la falsa idea de que fue olímpico, pero como deportista no alcanzó precisamente la gloria. Políticamente, no parece que Sotomenor vaya a subir al podio, pero para eso habrá que esperar al próximo domingo, cuando los madrileños le bajen definitivamente los humos.