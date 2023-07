La mentira y la manipulación, sello permanente del Gobierno

La mentira tiene las patas cortas. Nada más insólito que mentir diariamente, ahora decir que es cambio de opinión, y tener que esperar de los socios de tantos acuerdos de gobierno, con sus listas electorales ensangrentadas, que le desmientan, diciéndole que la gente no es tonta.

Otros socios, los golpistas, le ponen entre la espada y la pared, su vicepresidenta, ex Podemos, dice que no hay referéndum, su socia catalana dice que claro que sí y los propios golpistas indultados dicen un día sí y otro también que no habrá nuevo gobierno sin acordar el referéndum, consulta o como se quiera.

Ahí no queda. El fugado golpista, desde Bruselas, decía ayer que el PSOE le ofreció indulto varias veces si regresaba a España, y de nuevo los socios de las listas ensangrentadas negociando con la presidenta socialista de Navarra, aunque ella quiera ocultarlo por la campaña electoral. Esto es un sarcasmo y una ignominiosa perversión de lo más obscena. Una mínima dignidad y decencia, por favor. La que ha de exigírsele a cualquier persona y por supuesto con mucha mayor razón a quien ostenta la más alta responsabilidad de gobierno.

Es simplemente de no poder creer…

Hacer un circuito por medios en los que nunca quiso estar para exigir que no se le trate así y decir que no miente es inventar un argumento de quien finalmente comprueba que el engaño no puede servir siempre y que por mucho que con tanta manipulación la verdad sea difícil que emerja queriendo taponarla, ésta, siempre, siempre, siempre, termina imponiéndose.

Un jefe de Gobierno, que en estos últimos días al tratar del oscuro asunto de Marruecos no facilita la carta que escribió al Rey de Marruecos al que cede el Sáhara por las buenas, y que por obligación de transparencia ha de facilitar, pero no hace, cuestionándose ya si la carta es suya o impuesta para firmarla o vete a saber qué otra cosa, es algo de una falta de vergüenza y de quiebra de las relaciones internacionales que da auténtico miedo para los legítimos intereses de España.

Que en un programa siga diciendo esta semana y ayer mismo de nuevo que era buena la ley del sólo sí es sí con 1155 rebajas de pena a delincuentes sexuales y más de 117 excarcelaciones, habiéndose ausentado en la votación de la reforma a la que se vio obligado tras seis meses manteniendo la ignominia, no tiene explicación alguna .

En Europa, tras la reunión del Consejo Europeo, se habla de la «involución» que se está produciendo en España, y del «recorte obsceno de derechos» y que están «contrariados algunos líderes europeos», habiendo sido hasta el 28 de Mayo un ejemplo. Ahora mismo estamos siendo contraejemplo. Y aún acusan en Extremadura de haber «abierto de par en par las puertas al fascismo». Esto es de tal gravedad que nadie da crédito a ver un presidente de Gobierno denunciar e insultar a su país desde el extranjero….

Así mismo no da opción a intercambiar información con la oposición por un eventual cambio de gobierno ya que afirma rotundo que «va a ganar las elecciones». Tanta rotundidad dicha también en un programa de televisión y tener después que rectificar no suena nada bien, ya que cualquiera es un poco más prudente, al no disponer de certeza alguna, mientras se esté pensando, claro, en la limpieza democrática.

El comisario de Justicia europeo vuelve a llamar la atención a España por la no renovación del CGPJ antes de la presidencia de turno española y expone cómo debe ser elegido ese órgano tan importante para separarlo de las presiones de los partidos.

El presidente del Gobierno acusa y calumnia a muchos medios de no cumplir la ley electoral, y una de las principales empresas que elaboran encuestas responde públicamente que miente.

Sin duda todos estos hechos son sencillamente impresentables y somos además señalados por Europa como un país que está perdiendo a jirones su bagaje democrático, con un presidente que no rectifica un solo hecho y que más bien se regodea como se demuestra esta semana en sus declaraciones sobre la ley del sólo sí es sí en la perversidad por él creada, sin un átomo de contrición. Una huida hacia adelante muy peligrosa para los intereses de España sin margen de reconsideración y anteponiendo exclusivamente su ego vano y muy poco ejemplar. Una muy mala actitud denunciada ya permanentemente por sus propios correligionarios de partido a los que engaño y mintió, así como al resto de españoles.