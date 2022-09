El próximo 9 de octubre se cumplirán dos años del confinamiento forzoso a Madrid decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que impuso el estado de alarma sobre la Comunidad en el marco de la pandemia de coronavirus. Aquella decisión, inconstitucional de la cruz a la raya como luego quedó de manifiesto, fue un asalto en toda regla y no tenía más fin que debilitar a Isabel Díaz Ayuso.

En las memorias del ex ministro de Sanidad Salvador Illa, que llevan por título El año de la pandemia, este desvela sin ningún rubor cómo se fraguó el asalto. Illa llamó a Pablo Iglesias por orden de Pedro Sánchez para preguntarle si apoyaba la decisión de decretar el cierre de Madrid y la respuesta del que fuera vicepresidente primero del Gobierno no deja lugar a dudas. «No tengo ninguna de que hay que aplicar el estado de alarma, ministro. Adelante, por supuesto, no podemos echarnos atrás y todo el apoyo, no planteamos ninguna objeción», relata Illa, quien añade que cuando le planteó la cuestión Pablo Iglesias no le dejó que se explicara y mostró un afán desmedido por intervenir de inmediato.

Lo que sigue demuestra hasta qué punto el cierre de Madrid se convirtió para Sánchez en una cuestión fundamental, en una obsesión personal. Cuenta en su libro Illa que nada más colgar con Iglesias, Sánchez tomó la iniciativa y llamó a Isabel Díaz Ayuso para plantearle tres escenarios: que elaborara motu proprio una nueva orden, firmada de su puño y letra, que cerrara Madrid; que pidiera expresamente a Sánchez la declaración del estado de alarma, y que el Gobierno declarara unilateralmente el estado de alarma. Todas las opciones terminaban en lo mismo: en el asalto del Gobierno a la Comunidad madrileña con un cierre a todas luces ilegal.

Esta es la historia. La confesión de uno de los principales protagonistas de aquel golpe institucional. Toda una revelación del odio que destila el socialcomunismo a la presidenta madrileña. Por cierto, a Pablo Iglesias, el que animó a cerrar Madrid, los madrileños le cavaron su tumba política en las urnas. Eso no lo cuenta Illa en su libro.