La mayoría del CGPJ frena el asalto socialcomunista al Constitucional

No son una minoría de bloqueo, como sostiene falsamente la izquierda y sus terminales mediáticas: son una mayoría de vocales del CGPJ que han decidido plantarse ante el intento de Pedro Sánchez de asaltar el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo puso la fecha del 13 de septiembre al órgano de los jueces para que se plegara a su pantomima y designara candidatos al TC -después de rectificar la ley con la que el propio Sánchez pretendió maniatar al Consejo General del Poder Judicial, al impedirle hacer nombramientos en los órganos jurisdiccionales-, pero su chusca maniobra ha topado con la resistencia de una mayoría de vocales que no están dispuestos a dejarse utilizar. Lo que está ocurriendo es gravísimo, pero es el resultado del intento de asalto a la justicia de un Ejecutivo que no cree en la separación de poderes. Estamos ante una crisis sin precedentes, es cierto, pero la respuesta de la mayoría de vocales del CGPJ responde a su hartazgo por el modo obsceno con el que Sánchez pretende llevarse por delante el Estado de Derecho.

La maniobra socialcomunista es tan burda que cada vez más son más los miembros del CGPJ que han decidido no prestarse a la farsa promovida por Pedro Sánchez. Quienes defienden que lo que tiene hacer el Consejo es cumplir la ley obvian que el primero que ha triturado la ley ha sido un Ejecutivo que ha utilizado de manera fraudulenta el poder para someter al órgano de los jueces, al que pretende utilizar como si sus miembros fueran marionetas. Sánchez ha llevado al límite su ataque institucional y el resultado es un choque sin precedentes. Lo que deparará esta crisis es incierto, pero lo que está claro es que el Gobierno socialcomunista ha traspasado irresponsablemente todas las líneas y ha exhibido una imagen totalitaria impropia de una democracia. Insistimos: no es una minoría de bloqueo; es una mayoría que no está dispuesta a prestarse al juego indigno de un presidente que se comporta como un dictadorzuelo.