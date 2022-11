Fran Carrillo analiza en su videoblog la polémica de la semana, la de las terribles consecuencias de la ley del sólo si es sí, al permitir excarcelar o reducir la condena de violadores y abusadores sexuales. Entre otras cosas, asegura que:

«Este ministerio, que debe ser cerrado cuanto antes, no ha parado de recibir dinero público y no ha hecho otra cosa que legislar sin pensar, sin escuchar, sin atender a los que más saben y sólo su diarrea ideológica y legislatura ha hecho empeorar las cosas».

«Pero no todo es culpa suya, señora Irene Montero, porque usted no está sola en esta aberración, no está sola en este disparate. Detrás de usted está la persona que la nombró ministra y le consiente seguir siendo ministra. Detrás de usted está todo el Consejo de Ministros que avaló el texto, detrás de usted están los diputados de Unidas Podemos y del PSOE que la jaleaban con vehemencia mientras usted presentaba la ley en el Congreso».