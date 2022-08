Irene, ¿cuánto dinero merecen Díez, Soraya y Cifuentes por vuestros escraches?

El Ministerio de Igualdad ha encargado un informe, -adjudicado a dedo a la asociación feminista Hybridas por 12.100 euros, faltaría más-, que reclama una «reparación económica» para las altos cargos de la política que sufren «violencia política». Como recuerda OKDIARIO, la propia Montero y su equipo llevan tiempo fingiendo ser víctimas de agresiones a través de comentarios en redes sociales, artículos de medios de comunicación y afirmaciones en la esfera pública. La ministra considera que ella y su cuchipandi son objeto de una «violencia» que califica de «voraz».

Por poner un ejemplo, en marzo de 2021, Montero aseguró que el diputado del PP Diego Movellán había cometido «violencia política contra las mujeres» tras decir a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que en Unidas Podemos «las mujeres sólo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta, que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel», en referencia a Pablo Iglesias. «Piensen en el comentario machista de este diputado. Es absolutamente gratuito e innecesario. Es violencia política contra las mujeres», afirmó en tono victimista Montero. Razón más que suficiente para que la ministra reparta dinero a espuertas a sus chiringuitos afines mientras el Gobierno socialcomunista impone la austeridad y la pobreza energética por decreto.

Para violencia la que sufrieron en sus carnes Rosa Díez, Soraya Sáenz de Santamaría o Cristina Cifuentes a quienes las hordas de Podemos aplicaron letales dosis de su «jarabe democrático». Por no mencionar el escrache que le hizo la diputada de Podemos en Madrid, Alejandra Jacinto, a Begoña Villacís estando la vicealcaldesa embarazada de nueve meses. Escrache que no mereció ninguna disculpa por parte de la ya entonces ministra de Igualdad. ¿Cuánto dinero merecen estas mujeres a las que se las acosó violentamente por motivo políticos? No lo sabemos porque los chavistas jamás se han arrepentido de la violencia que ejercieron contra otras mujeres sino todo lo contrario. Lo que sí sabemos es que Montero tiene la piel muy fina y la cara muy dura.