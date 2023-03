Un invento de éxito

LUNES: LA CIUDAD DEL CUARTO DE HORA. Es un invento exitoso de alguien que perdió el tiempo pensando, aunque la verdad sin mucha sustancia, pero que, sin embargo, está adquiriendo ahora cierta notoriedad entre otros que no piensan más allá del primer pensante. Tanto es así que ahora los de Més lo han traducido como la ciutat del quart d’hora y lo han convertido en uno de sus objetivos por una razón incontrovertible e indiscutible, aunque la verdad tenga poco que ver una cosa con la otra: «Somos el partido de tú a tú, de la proximidad, del kilómetro cero que sólo obedece a los intereses de esta tierra y de esta ciudad sin ser la sucursal de nadie». Y por esto, vayan ustedes a saber por qué, dicen que quieren una ciudad para convivir. Pues sea. Trabajaremos todos a partir de ahora en una distancia de 15 minutos, que este es su objetivo.

Pero de momento van a tener que quedar exentos, se supone, todos cuantos ciudadanos, y son varios millares, de la Part Forana que acuden diariamente a trabajar a Palma. O viceversa. Existe otra solución un poco más drástica, como sería retroceder a la época romana y a partir de ahí comenzar a construir de nuevo una Palma de acuerdo con estos objetivos. Aunque esto llevaría algo más de tiempo y resultaría bastante más costoso, pero no hay por qué descartarlo. De otro modo, la ciudad de los 15 minutos es otro invento irrealizable en una Palma que es hoy una ciudad global.

MARTES: PROGRAMAR QUIMERAS. El Colegio de Ingenieros presentó un informe sobre la previsión, finalización y mejora de las infraestructuras de Baleares, poniendo de manifiesto que las actuales son evidentemente insuficientes. La planificación, por tanto, algo totalmente fuera de la agenda del Govern, ha fallado estrepitosamente y en esta legislatura no se ha ejecutado proyecto alguno viario ni ferroviario. Simplemente se ha tratado, ante el colapso de muchas infraestructuras, de proponer la solución más fácil, pero también más peligrosa como es reducir el número de visitantes sin saber qué hacer, ni proponer ninguna alternativa. El Plan Director del Govern balear contempla, entre otras actuaciones, la finalización del enlace de la MA-19 con la MA-30, en las inmediaciones del centro comercial FAN y la importancia de impulsar el tramo cinco del Segundo Cinturón de Palma. Una cuestión que, sin embargo, no entra en los planes del Consell de Mallorca. Está, por tanto, claro. Qué sabrán los ingenieros. Sólo saben planificar no programar quimeras.

MIÉRCOLES: EL RELATO. Habeas corpus es un proyecto fotográfico que se ha alzado con el premio Antonio Gelabert de Artes visuales de los Premios Ciudad de Palma de este año. Sus autoras explican el porqué de las seis fotografías premiadas: exploran el estado de tiempo detenido en que quedaron las celdas de la prisión de Palma el año 2011, que reclama la presencia de la persona arrestada y está en consonancia con la idea de un espacio convertido en naturaleza muerta cuyos elementos evidencian el cuerpo ausente de su antiguo morador. Ah, el relato. El texto del relato se supone que explica la imagen y el pretexto pretendido.

JUEVES: LAS TORTUGAS. Según el Ayuntamiento, la plaza del Rei Joan Carles I, aunque se supone que en su DNI debe llamarse Juan Carlos I -si bien en Cort llevan cierto desbarajuste a la hora de poner los nombres en sus idiomas nativos- ha pasado a llamarse plaza de las Tortugas. El máximo ejemplo es Tit Livi, que debió llamarse y ahora ser también denominado como Titus Livius. Ya ocurrió algo así anteriormente. A la plaza García Orell se la denomina plaza de las Columnas, a la de Cardenal Reig, plaza del Obelisco –o del supositorio, en lenguaje pedestre- y, más aún, a la plaza de Berenguer de Palou, plaza de los Patines. Pues, o una cosa o la otra. Claro está que el caso de Juan Carlos el motivo del cambio responderá seguramente a otras razones, fáciles de entender en las actuales circunstancias. Aunque un ayuntamiento no sea quién para juzgarlo.