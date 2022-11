El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, se pregunta a qué está esperando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para echar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la chapuza de la ley del sólo sí es sí. Y lo ha hecho a raíz de uno de los «escandalazos que suponen la destrucción de nuestro andamiaje institucional o la demolición de la Constitución que los españoles nos regalamos en el 78 tras 40 años de dictadura»: la reciente sentencia del Tribunal Supremo por el caso Arandina.

«El Tribunal Supremo ha dicho que la Ley Montero va a redundar en rebajas inexorables de las penas a los agresores sexuales. Los primeros beneficiados han sido los jugadores de la Arandina, que agredieron sexualmente a una joven y para los que el Supremo tenía prevista una pena de 10 años y ha tenido que rebajarla a nueve gracias a la ley del sólo sí es sí», explica Inda.

«Después del fallo del Supremo me pregunto a qué espera el presidente del Gobierno para echar a la cerebro de esta barrabasada jurídica, a Irene Montero, a la ministra de Igualdad, a la feminista que ha provocado que los depredadores sexuales estén contentísimos y que las mujeres de nuestro país no puedan circular por las calles, ni en los edificios, ni en sus casas tan tranquilamente como antes», continúa.

«Este martes se han producido dos escandalazos», a lo que ha añadido que el segundo «ha sido la designación para ser magistrado del Tribunal Constitucional del ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que no dejó de serlo hace 20 o 30 años, sino que dejó de serlo hace año y medio», prosigue el director de OKDIARIO.

«Una de esas puertas giratorias que criticaba el Partido Socialista, y muy especialmente esos señores, señoras y señoros de Podemos que ahora van a callar con esta auténtica golfería, que no sólo supone contravenir la palabra dada de que no habría puertas giratorias, sino un nuevo ataque a ese poder judicial que todavía no controla este Gobierno golpista y filoetarra», sentencia Inda.