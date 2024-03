Inda: «¿En el PP catalán son tontos o se lo hacen yendo al Congreso del PSC tras aprobarse la amnistía?»

El director de OKDIARIO Eduardo Inda reflexiona sobre el hecho de que miembros del Partido Popular en Cataluña hayan acudido este pasado fin de semana al Congreso del PSC apenas 24 horas después de aprobarse la Ley de Amnistía, imposición de los independentistas a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo para mantenerle en La Moncloa. «Mientras el Partido Popular a nivel nacional, está ejerciendo una oposición implacable e impecable a Pedro Sánchez y muy especialmente en el asunto de la amnistía y demás cesiones al independentismo catalán, un ejemplo lo hemos visto en la entrevista que nos concedió OKDIARIO, al Partido Popular catalán no se le ocurrió mejor cosa que acudir al Congreso del Partido Socialista de Cataluña», señala Inda.

«Lo peor de todo es que lo hicieron apenas 24 horas después de que el Partido Socialista aprobase la Ley de Amnistía con sus socios independentistas, con sus socios etarras, con sus socios comunistas y con el aplauso unánime del PSC que lidera Salvador Illa», recuerda el director de OKDIARIO.

«La verdad es que eso constituye una desautorización en toda regla a Alberto Núñez Feijóo», señala el director de este medio, que posteriormente apunta: «A ver si se enteran en el PP, que para nacionalistas siempre es mejor el original que la copia».

Inda explica que «el PSC no es un partido demasiado constitucionalista y he de recordar que no hace tanto tiempo defendía el derecho a decidir». En este sentido, el director de OKDIARIO indica del PSC además que «defendía el referéndum ilegal en Cataluña».