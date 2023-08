Inda: «Lo que ha venido a decir el Rey es que a él no le toman el pelo ni Sánchez ni Puigdemont»

El director de OKDIARIO elogia la decisión tomada por Felipe VI de proponer a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura, una elección con la que, argumenta Eduardo Inda, el Monarca deja claro que «Sánchez y Puigdemont no van a tomarle el pelo», es decir, que «la agenda de este país no la va a dictar una persona que perpetró un golpe de Estado hace seis años y que, no lo olvidemos, es un fugado de la Justicia».

Eduardo Inda recuerda que «tal y como advertí esta semana en El Programa del Verano, una obviedad, pero lo advertí, entre las virtudes de Don Felipe no figura la de la ciencia infusa, no puede saber qué van a votar los etarras de Otegi, no sabe lo que van a votar los golpistas de ERC y Junts y, por tanto, tiene que nominar al ganador de las elecciones porque tiene 20 votos asegurados más que Pedro Sánchez, al menos, de momento». Explica que «Feijóo no sólo ha ganado las elecciones, sino que es la persona que concita más apoyos entre quienes han participado en la ronda de consultas en Zarzuela».

Ante este escenario, «lo que ha hecho [el Rey] es respetar y atenerse estrictamente a lo que dicta la Carta Magna, esa Constitución que tan bien conoce, seguramente como cualquier catedrático de Derecho Constitucional».

De este modo, Inda concluye que «Don Felipe ha dado una lección a Pedro Sánchez» puesto que, «así como el presidente del Gobierno es capaz de cualquier cosa, de prostituir la Ley e intentar forzar al tercer poder, que es el Poder Judicial, Don Felipe ha dicho que vayamos por el cauce de la Ley, lo que ocurre en cualquier Estado de Derecho serio». En consecuencia, el Rey «viene a decirle a Sánchez y a Puigdemont que no van a tomarle el pelo, y que la agenda de este país no la va a dictar una persona que perpetró un golpe de Estado hace seis años y que, no lo olvidemos, es un fugado de la Justicia».