Ideología ‘woke’: la nueva religión que corroe nuestra sociedad

Desde hace unos años años, vamos contemplando con estupor cómo una nueva ideología se ha apoderado de las instituciones, las universidades, los medios de comunicación y hasta las empresas de Occidente. La llaman woke, y se presenta con apariencia de justicia, compasión e igualitarismo. Pero bajo esa máscara se esconde algo mucho más oscuro y antiguo: el rechazo al individuo como unidad moral y política, y su sustitución por el grupo, la tribu, la víctima eterna. Es el colectivismo de siempre, reciclado con lenguaje académico y moralina posmoderna.

El liberalismo clásico, ese que forjó las sociedades libres, partía de una premisa irrenunciable: el individuo es el portador de derechos. No la raza, ni el género, ni la etnia, ni la orientación sexual. El individuo. Con su razón, su responsabilidad y su capacidad de elegir. El woke invierte esa jerarquía sagrada. Ya no importa lo que una persona haga, piense o merezca por sus acciones; importa a qué grupo identitario pertenece. Y, según el grupo asignado, se le concede o se le niega la presunción de inocencia, de virtud o de inteligencia.

Esta inversión es filosóficamente obscena. Pero cuando se sustituye el juicio individual por el veredicto colectivo, se abre la puerta al saqueo moral y material. Porque si el valor de un hombre depende no de su carácter ni de su razón, sino de su supuesta opresión histórica, entonces la sociedad deja de ser un ámbito de cooperación voluntaria entre productores para convertirse en un campo de batalla permanente entre víctimas y opresores. Y en esa batalla, la culpa nunca termina. Se hereda. Se exige reparación eterna. Se convierte en instrumento de poder.

El lenguaje ha sido el primer campo conquistado. Palabras que antes servían para comunicar ideas se han transformado en señales de virtud o de pecado. Ciertos términos se prohíben, otros se imponen, y el disidente es señalado no como alguien que piensa distinto, sino como un ser moralmente contaminado. Esto no es progreso: es una forma de clericalismo secular, una religión sin Dios pero con dogmas, inquisidores y herejes. El debate de ideas se sustituye por la excomunión pública. No se busca refutar argumentos; sino destruir reputaciones y carreras de todo aquel que se salga de la corriente colectiva dictada. Es la negación práctica de la libertad de expresión.

Esta ideología fragmenta la sociedad. Ya no hay ciudadanos iguales ante la ley, sino identidades que compiten por el estatus de víctima suprema y los beneficios que pueda obtener por ello. La interseccionalidad, ese concepto totalitario disfrazado de análisis, permite explicar cualquier cosa y refutar nada. Todo dato incómodo se disuelve en la narrativa de la opresión sistémica. Las universidades, que debían ser faros de la razón, se han convertido en seminarios de adoctrinamiento donde el activismo prima sobre la evidencia y el dogma sobre el pensamiento crítico.

El resultado es previsible y trágico: una cultura de la sospecha permanente, donde el mérito es sospecha de privilegio, el éxito se equipara a explotación y la disidencia se criminaliza. Se debilita el principio más noble del liberalismo —la igualdad ante la ley— en nombre de una igualdad de resultados grupales que solo puede alcanzarse mediante la imposición y el resentimiento.

Frente a esta deriva, debemos recuperar la moralidad del individualismo racional. El hombre no es un peón de su identidad colectiva. Es un ser soberano capaz de trascender cualquier circunstancia por la fuerza de su mente y su voluntad. La justicia real no consiste en asignar culpas históricas a inocentes del presente, sino en juzgar a cada persona por sus actos. La auténtica compasión no es perpetuar la victimización, sino defender las condiciones que permiten al individuo levantarse: libertad, propiedad, razón y responsabilidad personal.

El woke no es una corrección del liberalismo. Es su antítesis. Allí donde el liberalismo veía al hombre como fin en sí mismo, el woke lo reduce a eslabón de una cadena de agravios. Donde el liberalismo defendía el pluralismo y el disenso, el woke impone la uniformidad moral. Donde el liberalismo buscaba la paz social mediante derechos universales, el woke genera conflicto perpetuo mediante privilegios grupales.

España, como Occidente entero, debe elegir. O recuperamos el respeto por el individuo, por la razón y por la libertad, o nos entregamos a esta nueva forma de tribalismo moral que ya está corroyendo nuestras instituciones y nuestra convivencia. No hay término medio. Porque una sociedad que premia la culpa colectiva sobre el mérito individual, que sacrifica el lenguaje claro en aras de la corrección ideológica y que castiga el pensamiento diferente, renuncia a los principios que hicieron grande nuestra civilización.

Defender al individuo no es reaccionario. Es el acto más radicalmente revolucionario y justo que puede hacerse hoy contra los nuevos dogmáticos. Porque sólo desde el respeto a la soberanía de cada mente puede construirse una sociedad verdaderamente justa, próspera y libre.