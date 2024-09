Iago Negueruela, ese bufón mamporrero

¿Qué es un bufón? Según el diccionario RAE, además de un personaje cómico encargado de divertir a reyes y cortesanos, también es definido como el hombre o mujer (siempre inclusivos, ya saben) que se dedica a vender buhonerías, o sea, un vendedor ambulante. Hay más, puesto que correspondía al bufón divertir a la corte con chocarrerías, esto es, chistes groseros. Incluso dícese del chocarrero ser quien hace trampas en el juego.

¿Qué es un mamporrero? Según el diccionario RAE, quien ayuda en una tarea moralmente repugnante y, asimismo, la persona que amaña algo en beneficio de otra. ¿Puede ser Iago Negueruela un bufón mamporrero?

Al inicio de esta legislatura, Negueruela fue nombrado portavoz del grupo socialista en el Parlament, una condición que le fue negada en el debate de investidura, usurpándole el papel Francina Armengol cuando ya sabía que iba a ser nombrada presidenta del Congreso de los Diputados. Lo que debe traducirse como claro indicio de su condición de bufón del PSIB-PSOE al no disponer de autonomía plena para ejercer como tal. Un vulgar bufón en definitiva, elegido para entretener a la amada líder suprema Armerngol. Y entiéndase por entretener, guardarle el sitio a Lady Hat Bar o Barmengol.

Debe señalarse que por su misma condición de bufón, Negueruela carece de autoridad alguna, menos aún de liderazgo para agitar a los socialistas, palabra esta –agitar- que entre otras cosas refiere «provocar la agitación política o social». De nuevo la RAE. Un don nadie, vamos. Más todavía teniendo en cuenta que Francesc Antich ha sido señalado para guardar el sillón a Francina Armengol hasta las elecciones de 2027. Manda huevos.

Comprobado entonces que Iago Negueruela está descartado para ser líder de la oposición pese a ser el portavoz de la alternativa socialista al poder, no hay duda de que su papel es el de ser un simple bufón a los ojos de todo el hemiciclo legislativo autonómico. Y no se le cae la cara de vergüenza.

¿Por qué un bufón mamporrero? Aclarada su condición de bufón, parece necesario recordar que el mamporrero es «la persona que amaña algo en beneficio de otra», siempre la RAE. En este caso, el bufón queda claro que ahí está limitándose a calentar la silla a la ausente hasta su regreso triunfal. Mamporrero también es quien ayuda en una tarea moralmente repugnante. Uy, con la RAE, que todo lo describe y asimismo delata.

Iago Negueruela no tiene madera de líder, en absoluto. Sólo es un mediocre funcionario metido en política, sin ideas propias y sin criterio alguno.

En este primer año de legislatura Negueruela ha sido un cero a la izquierda y nunca mejor dicho. El catálogo de sus estupideces ha ido in crescendo y, en algunas ocasiones –bastantes-, echando piedras sobre su propio tejado al poner en tela de juicio su trabajo como ex conseller de Turismo. Lo último ha sido tachar a OK Baleares de periódico de ultraderecha, por el hecho de ser preguntado por un redactor de esta casa sobre el caso Puertos. Ocurría en vísperas de que el Consejo de Ministros aprobase eso del Plan de Acción Democrática con el que se pretende restaurar la censura totalitaria.

El mismo día del Consejo de Ministros un periódico independiente, eso que llaman ultraderecha, escribía lo siguiente en su editorial: «Lo que Sánchez pretende no es perfeccionar la democracia, sino evitar que se manifieste en toda su extensión cuando ese sano juicio perjudique sus intereses políticos o sus sombras personales». Otra cortina de humo más para esconder lo que de verdad importa en una democracia consolidada: la transparencia.

Puedo imaginar que Iago Negueruela tiene en su poder la chuletilla que le ha enviado la dirección de Ferraz para tapar cualquier pregunta incómoda, descalificando al preguntador como ultraderechista. Les funcionó el 23-J y desde luego les seguirá funcionando si el votante de derechas se empeña en quedarse en casa, en lugar de acudir masivamente a las urnas para echarles de una vez por todas.

A Negueruela no hay que hacerle ni caso, porque ahí está no como líder de la oposición, sino como bufón mamporrero al servicio de la supuesta lideresa, Francina Armengol, que ha demostrado ser la peor opción para que Baleares pueda evolucionar en libertad. Los ocho años del Pacte de Progrés, con ella al frente, así de claro nos lo han dejado.

Iago Negueruela siempre podrá sentirse algo útil en el Club de la Comedia, porque allí sí reciben con albricias a los bufones mamporreros.