La ceremonia de los Juegos Olímpicos de París pretendía ser inclusiva. Sólo excluyó a los últimos mohicanos franceses que permanecen apegados a una historia de Francia visitada, revisitada desde los orígenes por el carisma del cristianismo. Con mi experiencia en presentaciones en vivo, obviamente busqué lo subliminal detrás de las plumas rosas, los chorros de fuego y las redes luminosas de los skytracers. Más allá de los pocos pasajes en los primeros y últimos minutos entre Nadal y Céline Dion, entre los valores del Olimpismo y la evocación de la eterna Piaf, todo fue feo, todo era woke.

Era desconcertante, loco, deforme, antiestético. Hemos registrado ante el mundo entero el suicidio de Francia, así violada, ofendida, deshonrada. La filigrana que recorrió el tejido del pobre y ofendido Sena, que al final fue el único que salió victorioso, fue la deconstrucción: tomar el pasado y convertirlo en una parodia para hacer reír a los muelles de Boboland. Todo el aparato de burla de los símbolos estaba allí: el Becerro de Oro frente a Macron, el pastiche de la Última Cena con las drag queens que se deleitan alrededor de una Eucaristía cristiana –un Jesús woke– que profanan el famoso cuadro de la Última Cena, fundadora de una civilización.

De hecho, desde la primera escena en el Estadio de Francia, ya todo está dicho por Jamel Debbouze, quien, con un toque de ironía casual, llama a Zidane «Jesucristo». La burla está a la orden del día. De este apóstrofe entendemos que el cristianismo será caro. Mahoma está tranquilo por la noche. Sin ofender, sin alusión. «Respeto», como dicen los jóvenes. Sólo hay blasfemia y sacrilegio en la forma cristianofóbica. Y luego, hubo esta sangrienta evocación del Terror, cuando una diva inició la famosa canción de los sans-culottes que envió a los disidentes de la época a la guillotina. Frente a una Conciergerie incendiada por un flashback vengativo, se nos muestra a María Antonieta llevando su cabeza decapitada, chorreando entre sus manos. Esta visión melenchonista comparte con el mundo entero que en Francia, hoy, se legitima la pena de muerte cuando de trata de hacer «una Samuel Paty» a cualquiera que se oponga a la historia. Lo único que faltaba era el subtítulo de Carrier: «Como principio de humanidad, quería purgar la tierra de la libertad de estos monstruos».

¿Dónde estaba el alma de la grandeza de Francia?

Fue una velada donde la sangre corrió por el Sena, donde lo vengativo se mezcló con lo festivo. ¡Ah, lo festivo! Fue el Amor e incluso la promoción del poliamor –el amor de tres–, con una cima estética superior al Discobole: Philippe Katerine, vestido de Adán, de piel azul, retratado como un bufón decadente, desplomado bajo un puente, en una bacanal atmósfera.

Hubo terror jubiloso, pero también orgía generosa: la ambigüedad del trío, hombres con vestidos y tacones altos. A veces los niños miran… ¿Dónde estaba el alma de la grandeza de Francia? Vimos surgir diez estatuas de mujeres. Sólo faltaba la patrona de París, Santa Genoveva. Atila se opuso a ello en el Consejo de París. Victoria póstuma. Tampoco estuvo Juana de Arco, retenida en Rouen por el nuevo obispo Cauchon, el profesor Patrick Boucheron, que prefiere las voces de Lady Gaga.

Por otro lado, estaba Aya Nakamura, que hizo cantar a Djadja a esta pobre Guardia Republicana que se contorsionaba en un baile grotesco para celebrar la lluvia que caía a grandes gotas. Al final de toda esta escenografía sin más alivio que la provocación, vimos cómo las mentes aproximadas pueden sacrificarse a la primacía de la técnica, con este autómata equinoideo de acero plástico que avanzaba sobre dos carrozas demasiado visibles: sin duda el producto escénico de una oficina de diseño a la que hicimos un pedido demasiado rápido. En todo esto, la emoción, la emoción real, estaba ausente. Faltaba la estética. El Sena agitaba las mareas de horror y falta de elegancia, entre las estrellas sin decoración. Estábamos aburridos.

Por mi parte, no me sorprendió. Porque el equipo artístico había anunciado el color en el periódico Le Monde: «Definitivamente no queremos una reconstrucción como la del Puy du Fou. Queremos hacer lo contrario. Especialmente no una historia viril, heroica y providencial. Queremos que el desorden y todo se mezclen».

Gracias a ellos, cumplieron su promesa. Mis ojos estaban húmedos. No era piel de gallina, sino rabia. Estaba mirando los aguaceros. El cielo de París derramó lágrimas de tristeza por esta pantomima. Llovió en mi corazón como llovió sobre la ciudad: París humillada, París manchada, París martirizada, pero pronto, esperamos secretamente, París liberada.

(Philippe de Villiers es creador del Puy du Fou y ha dedicado este artículo a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París)