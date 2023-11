Hace falta ser mala gente

Lo del Ayuntamiento de Barcelona es simple y llanamente repulsivo, porque colocar los intereses de partido por encima de la más elemental dosis de humanidad retrata a los grupos municipales del PSC, Junts y ERC, que han cambiado el reglamento para no tener que sumarse a una declaración institucional presentada por Vox para condenar el atentado contra Alejo Vidal-Quadras. Estas formaciones han pactado introducir un cambio en el reglamento que permite que una declaración institucional salga adelante sin la unanimidad de todos los grupos. El objetivo es muy claro y muy bastardo: no apoyar de forma conjunta una iniciativa de la formación de Santiago Abascal, de la que el propio Alejo Vidal-Quadras fue fundador. De esa forma, no tendrán que significarse o responsabilizarse de la caída de la propuesta. Y es que hay cosas que están o deberían estar muy por encima de las discrepancias políticas. Y un atentado como el que sufrió Vidal-Quadras no debería llevar a estas groseras escaramuzas que lo único que revelan es una enorme ruindad moral.

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona presentó esa declaración institucional al próximo pleno municipal de mañana viernes, pero la iniciativa no cuenta por el momento, ni hay visos de que lo haga, con el apoyo del Partido Socialista de Cataluña, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts. Pero como estas formaciones tampoco quieren quedar retratadas, lo que han hecho ha sido inventarse sobre la marcha un cambio en el reglamento municipal para poder aprobar esas declaraciones sin necesidad de que figure la firma de todos los grupos ni que cuente con respaldo mayoritario del pleno. Provoca grima comprobar hasta qué punto hay gente que está dispuesta a traficar políticamente con algo tan simple como una declaración de condena contra un atentado. Alejo Vidal-Quadras, al que desde estas líneas le deseamos una pronta recuperación, no se merece tamaña vileza.