ERC lleva al límite su chantaje al Gobierno de Pedro Sánchez: acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición en la que exige al Gobierno garantías firmes y plasmadas ante la Cámara de la impunidad de los CDR y del resto de separatistas para seguir desafiando la legalidad y el orden constitucional. En suma, que los golpistas catalanes forzarán a Pedro Sánchez para que les conceda licencia para delinquir.

La carta que hoy revela OKDIARIO no deja lugar a dudas: “Cumplir con las recomendaciones dirigidas al Estado español incluidas en la Resolución 2381 (2021), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”, en las que se afirma que «el Estado español es miembro de pleno derecho del Consejo de Europa desde el 24 de mayo de 1977” y que “ser Estado miembro implica formar parte de un sistema de garantía colectiva y comprometerse con unos estándares de calidad democrática, de respeto del Estado de derecho y de salvaguarda de los derechos humanos». Para el partido del golpista Oriol Junqueras eso significa que hay que otorgar total impunidad a los CDR y demás separatistas que desafían la ley y que tienen incluso causas pendientes ante la Justicia. Según ERC, el Gobierno de Pedro Sánchez debe «reformar los preceptos penales de rebelión y sedición. Pero no reformarlos de cualquier manera, sino de manera que su interpretación no conlleve una vuelta a la penalización por la organización de un referéndum ilegal, teniendo en cuenta que se despenalizó en 2005, o que pueda dar lugar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas».

Los sediciosos piden también «indultar a los presos políticos catalanes, así como retirar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que residen en el exilio por organizar el referéndum y otras manifestaciones masivas». Por si fuera poco, le exigen a Sánchez «abstenerse de pedir a los políticos catalanes que renieguen de sus convicciones o cambien sus opiniones políticas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o de un indulto». En suma: la claudicación del Estado. ¿Y qué hará Pedro Sánchez? Pues, dados los antecedentes, tragar o tragar.