En estas circunstancias -dado que el Gobierno carece de la dignidad y altura moral para rendir como merecen tributo a las víctimas del terrorismo etarra-, lo más digno que podría hacer el Ejecutivo socialcomunista es reconocer su cobardía, pero no lo hará. Tragaderas tiene de sobra para permitirse la vileza de enviar la Real Orden de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo por correo, acompañada de una breve carta que reza lo que sigue: «Me complace enviarle la medalla correspondiente a la insignia de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo que le ha sido concedida, con la que la sociedad española rinde testimonio de honor y memoria a todos aquellos que han padecido directamente la violencia terrorista».

No cabe mayor hipocresía. Si el Gobierno se permite hablar en nombre de la sociedad española, que le pregunte a la sociedad española si le parece admisible que la distinción haya sido remitida por correo postal. Lo menos que cabría de esperar de un Ejecutivo con la mínima sensibilidad es haber organizado un acto oficial. Nada. Como quien recibe un pedido online. Dos días después de que Sánchez, con la presencia de 17 ministros, presidiera el acto de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, el Gobierno mancilla de manera miserable la memoria de las víctimas del terrorismo dispensándolas un tratamiento infame. En estas circunstancias, las víctimas del terrorismo harían bien en retratar las miserias de este Ejecutivo. Y es que mientras las medallas a las víctimas de ETA se envían por mensajero -no cabe mayor frialdad-, el Ejecutivo impulsa los homenajes públicos y oficiales a las víctimas del franquismo y del postfranqusimo. La última, con el Gobierno casi en pleno, rindió homenaje a militantes y dirigentes comunistas, sindicalistas, y representantes del activismo LGTBI durante la dictadura, además de a Las Trece Rosas, o al último superviviente de la matanza de Atocha. Si Sánchez considera que las víctimas del terrorismo son de peor condición, que sepa que a dignidad -la que él no tiene- no las gana nadie.