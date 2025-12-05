¿A Ghana o a ganar?, Begoña Gómez

Está claro que Begoña Gómez no daba puntadas sin hilo. En noviembre de 2019, viajó a Accra (Ghana) para participar en un evento de alto nivel de la Organización Mundial del Turismo sobre el empoderamiento de las mujeres africanas, UNWTO Regional Congress on Women Empowerment in Tourism. Un congreso durante el que los organizadores del acto se refirieron a ella como «primera dama», cediéndole un lugar preferente en la delegación de ministros africanos, situándola en primera fila junto a ministros africanos y el secretario general del organismo, Zurab Pololikashvili. También asistió la entonces embajadora de España en Ghana, Alicia Rico Pérez, por lo que la mujer del presidente contó con el apoyo del Gobierno español. El trato dispensado a Begoña Gómez fue excepcional, pues no en vano unos meses antes -en enero de 2019- el Gobierno de Pedro Sánchez había cedido a la OMT su nueva sede en Madrid. El edificio, en pleno Paseo de la Castellana, en el corazón de la capital, se le entregó dadivosamente a la organización por un plazo de 75 años, tras una reforma en la que se invirtieron más de 25 millones. Gómez habría intervenido en la cesión gratuita de esta sede, según el testimonio de Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, en una entrevista a OKDIARIO.

Casualmente, la OMT ha sido uno de los mayores apoyos institucionales del Africa Center de Begoña Gómez. Son numerosos los eventos impulsados por la mujer del presidente socialista que contaron con el respaldo de este organismo de las Naciones Unidas a través de una colaboración que se inició poco después de la llegada de Gómez al Instituto de Empresa. La esposa de Sánchez ha asistido además como invitada a las convocatorias anuales del organismo, como la Asamblea General o el Consejo Ejecutivo. De modo que su presencia en Ghana fue algo más que testimonial. Y es que no es lo mismo Begoña en Ghana que Begoña gana.