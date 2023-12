Fracaso de ‘Tierra Firme’ (y eso que el pesebre sanchista daría para un ‘best seller’)

Tierra Firme, el último libro del presidente del Gobierno, contó con una presentación por todo lo alto con la asistencia de 14 ministros. Moncloa, incluso, transmitió el acto a través de su página web, lo que constituye un uso perverso de los recursos públicos para la promoción de una obra estrictamente particular. En suma, todo un derroche que, sin embargo, no parece haber surtido efecto en cuanto a ventas, porque dos semanas después de su lanzamiento el líder del PSOE ha cosechado un estrepitoso fracaso: su obra no está en el top 25 de los más vendidos.

En la lista de las obras más vendidas de Amazon, la de Sánchez ocupa el puesto 34, mientras que en la de El Corte Inglés se sitúa en el 26. En ninguna de las plataformas en las que se comercializa consigue ocupar los primeros puestos del ranking, pese a que pocas obras han contado con mayor promoción. Incluso su presencia en las librerías provoca rechazo: la gente da la vuelta al libro para que pase inadvertido o, incluso, se coloca junto a títulos como Pedro y el lobo, Grandes traidores de España o El mentiroso en señal de repulsa tras sus pactos con los separatistas. En suma, que Tierra firme hace agua y apunta a naufragio editorial.

Está claro que la obra no es un prodigio literario, ni siquiera alcanza la categoría de proyecto meritorio. Es un vulgar ejercicio de autobombo en el que Sánchez se echa flores desde la primera a la última página y, de paso, arremete, con evidente mal estilo, contra Díaz, Ayuso o Feijóo. Se ha servido del cargo para hacer una presentación al más puro estilo del personaje, transmitida en directo a través de la página oficial del Gobierno, pero ni por esas. Tierra Firme hace agua y pincha en hueso, porque ni siquiera sus más fieles partidarios han comprado al libro. Y eso que el número de amamantados por el sanchismo daría para un best seller.